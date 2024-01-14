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初試啼聲失利 尚文凱：繼續深耕金門、與金門同在

民眾黨立委落選人尚文凱（左）由夫婿副議長歐陽儀雄（右）陪同謝票前，先到浯島城隍廟上香祈福。（記者吳正庭攝）

民眾黨立委落選人尚文凱（左）由夫婿副議長歐陽儀雄（右）陪同謝票前，先到浯島城隍廟上香祈福。（記者吳正庭攝）

2024/01/14 15:08

〔記者吳正庭／金門報導〕立委選舉落幕，金門初試啼聲的民眾黨立委參選人尚文凱雖然落敗，並不氣餒，正準備思考「再出發」；她今天由夫婿副議長歐陽儀雄陪同謝票前，先到浯島城隍廟上香祈福，她說，一定會繼續深耕金門，與金門同在。

金門立委3搶1，尚文凱1萬3177票，得票率29.81%，3人中搶下第2；坊間指出，以她過去只有因歐陽儀雄而陪選的經驗，這次初試啼聲的結果也算「高票落選」；一直陪在身旁的另一半歐陽儀雄更不忘打氣表示「雖敗猶榮」。

尚文凱說，準備的時間不夠充分，這部分會再檢討、修正，就像她在臉書發文，家人和朋友都在金門，一定還是會繼續深耕金門，與金門同在有關她投票揭曉後曾說「此次立委選戰的落幕將會是另一段服務旅程的開始」，是否是為未來的動向預留伏筆？尚文凱說，再給她幾天，畢竟選舉剛結束，可能有什麼地方不足，讓她再調整一下，對於下一步，其實還沒有確定的想法。

尚文凱在她臉書發文指出，選舉落幕，恭喜所有當選人；生活終將回歸正常，她一路走來始終如一；理性、務實也一直是她做人的基本，以誠待人、廣結善緣。她說，請大家放心，她的家及家人好友們都在金門，一定深耕基層與金門同在。

民眾黨立委落選人尚文凱（右）前往城隍廟向選民致意。（記者吳正庭攝）

民眾黨立委落選人尚文凱（右）前往城隍廟向選民致意。（記者吳正庭攝）

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