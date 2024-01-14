台南違規選舉旗幟驟減八成 環保局說明原因

選舉落幕，台南市環保局立即投入全市環境巡查及競選廣告旗幟拆除作業，迅速恢復市容。（圖由南市環保局提供）

2024/01/14 14:04

〔記者蔡文居／台南報導〕總統、副總統及立法委員選舉落幕，台南市環保局立即投入全市環境巡查及競選廣告旗幟拆除作業，包括選舉專區及發現的違規競選布條拆了近100件，迅速恢復市容。

南市環保局表示，此次選舉期間，在公領域及私領域共計拆除違規選舉旗幟453件，較2022年地方選舉違規選舉旗幟拆除件數減少近八成，顯見多數候選人開始減少製作布條、旗幟的宣傳，對市容的乾淨有正面影響。另外，總統及立委選舉參選人數比地方選舉較少也有關係。

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環保局表示，南市為維護環境，於競選期間，規劃競選廣告旗幟豎立專區計有119處，供各候選人插競選廣告旗幟。每位候選人的競選廣告旗幟，廣告依規定應於投票日下午4時前自行清除完畢，若未主動清除，為維護選後市容觀瞻及交通安全，環保局即視同廢棄物逕行拆除。

環保局表示，13日下午投票結束後，該局針對全市37個行政區，動員85人次加強巡查及拆除競選廣告旗幟，拆除近100件競選布條及旗幟。而在選舉專區的競選旗幟、布條、竹竿等，因可重複使用，已被民眾先掃刷一空，現場僅剩少數的競選廣告旗幟，環保局將用來製作環保袋，落實資源循環利用。

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