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「南投國」仍是藍天一片 民眾黨主委：得票數4年來成長不少

總統、立委選舉結束，南投縣立委重歸「全藍」。（記者陳鳳麗攝）

總統、立委選舉結束，南投縣立委重歸「全藍」。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/14 14:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣在總統、區域立委、不分區政黨票，得票數皆為藍營最高，不少網友留言「南投國無誤！」，台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔說，南投是山城，民眾農耕為多，不像靠海民眾須與天搏鬥，生性保守，不做冒險的選擇，藍大於綠版圖很難改變，該黨是新的政黨，得票數4年來成長不少，值得繼續努力。

總統大選和立委選舉在昨晚結束，南投縣兩席立委全由國民黨候選人拿下，重回第二選區立委補選前的態勢，不只區域立委全藍，總統票部分國民黨侯趙配得票率37.99%，贏過民進黨賴蕭配35.94%，以及民眾黨柯吳配的26.05%，此外不分區政黨票也都是最高，加上南投縣長也是國民黨籍，堪稱全藍縣。

民眾黨此次3種選舉雖都居第三，但黨部主委簡千翔認為，南投縣藍大於綠的版圖，民進黨和民眾黨要攻破都難度很高，不過以台民黨這樣的新政黨，政黨票能拿到5萬6939票，且在南投和草屯兩大市鎮的政黨票得票比率，2020年約11%，此次則各成長到21.9%、23.1%，成長翻倍。

簡千翔也說，南投縣是山城，民眾大多務農，土地肥沃氣候宜人，勤耕就能生活，不像靠海縣市的民眾須與天搏鬥，因此很多人是生性較保守，不喜歡做冒險的選擇，因此要改變藍大於綠版圖的難度高。

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