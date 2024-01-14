肯定台灣民主！美逾百位跨黨派議員祝賀

榮譽議長裴洛西。（美聯社檔案照）

2024/01/14 13:54

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選昨圓滿完成，外交部表示，截至今天（14日）上午，包括美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、兩院領袖及「國會台灣連線」共同主席等，已有超過百位重量級跨黨派議員，第一時間以聲明或社群推文方式，祝賀總統當選人賴清德及台灣人民再次完成民主選舉，展現美國國會對台灣民主成就的強勁支持。

裴洛西以推文恭賀賴清德及台灣人民取得這場歷史性勝利，展現自由公正選舉的力量，台灣對和平、自由和民主活力的堅定承諾持續鼓舞著全世界。強生的推文則強調，美國期待在總統蔡英文奠定的穩固基礎上，與賴清得持續推進雙方強勁的夥伴關係。

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在眾院部分，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）及民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）、「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）及民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、眾院「國會台灣連線」4位共同主席、共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）、民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）等兩黨及關鍵委員會領導階層均領銜以聯合聲明等方式，肯定這次選舉是台灣充滿活力和強勁民主的另一里程碑。

此外，在參院部分，美國聯邦參議院外交委員會主席卡登（Ben Cardin）及亞太小組主席范豪倫（Chris Van Hollen）、軍事委員會共和黨首席議員維克（Roger Wicker）、財政委員會共和黨首席議員柯瑞柏（Michael Crapo）及「參院台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）等逾30位重量級參議員在我國選後也隨即以聲明及推文方式祝賀。

對此，外交部發布新聞稿，感謝美國國會兩黨領袖及友我議員長期以來堅定力挺台美關係。美國行政部門及國會皆在我國總統大選後第一時間發布正面支持聲明，再次彰顯美方對民主台灣的高度重視。外交部將繼續與美國行政部門及國會等各界友人保持密切合作，持續深化奠基於共享價值的台美實質友好夥伴關係。

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