李彥秀：賴清德可思考與在野溝通組閣權

李彥秀當選北市港湖區立委，今天展開謝票。（李彥秀辦公室提供）

2024/01/14 13:57

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨立委高嘉瑜連任失敗，敗給國民黨北市議員李彥秀。李今展開掃街謝票，李表示，人民不希望國家再由一黨獨大，未來各政黨要溝通協調、重大法案可以合作。她也說，民進黨總統當選人賴清德是台灣直選總統以來得票數最少的一位，應該思考組閣權是否與在野黨溝通。

李彥秀表示，上次落選後她長期在基層服務不分黨派，立院問政也獲肯定，只有是非對錯、沒有藍綠，接下來國會三黨不過半，在野要學習如何溝通，人民不希望國家再由一黨獨大，各政黨要在立院溝通協調，她也呼籲民進黨學習不鴨霸、傲慢，在野也要學習和做。

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李也說，未來回到國會會努力將角色做得更好，在議題上傾聽民眾聲音，議題要過關都要與民進黨、民眾黨合作。李表示，這次國民黨雖不算選得完全滿意，但年輕席次增加、國會戰力也增加，國民當身為最大在野黨會更努力做好、民意關注的法案都會事先與民眾溝通，溝通過程也會公開透明。

李彥秀表示，此次國民黨總統敗選原因很多，從民意結果可看出民眾不喜歡一黨獨大、輾壓式傲慢的執政，這是接下來民進黨的課題，賴清德是台灣直選總統以來得票數最少的一位，賴應該思考組閣權是否與在野黨溝通。李認為，台灣在國際、兩岸、經濟、社福、健保等方面有太多挑戰，若立院在內耗，不適民眾所要的，賴應該多與在野黨溝通，民眾黨、國民黨的門都是大開的。

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