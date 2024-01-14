國民黨游顥收復二選區失土 南投選委會︰不用補選議員

南投縣議員游顥當選立委後，其留下的議員遺缺是否補選？引發外界關注。（記者謝介裕攝）

2024/01/14 13:28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣二選區立委當選人國民黨游顥，以得票數70012票贏過民進黨落選人蔡培慧的66551票而當選，也是繼前立委張明雄之後，隔了22年首位竹山鎮在地出身的立委，但就職立委後，留下的議員遺缺要不要補選？也引發各界關注，南投縣選委會表示，因缺額未達同一選舉區議員名額二分之一，確定不用再補選議員。

游顥是警眷子弟，成功大學政治經濟研究所碩士，目前還在就讀台大政治所博士班，甫屆滿40歲，曾擔任前立法院副院長洪秀柱辦公室主任，所以返鄉投入南投縣議員選舉第4選區（竹山、鹿谷）時，便以第1高票當選展現驚人實力，2022年尋求連任時，再度以7765票的最高得票數完成議員2連霸。

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此次立委選舉，面對尋求連任的民進黨蔡培慧，2人一路纏鬥，最後才以3461票的些微票數差距勝出，成功收復國民黨在二選區的失土。

游顥說，他是一個沒有背景的小孩，從議員到此次當選立委，他十分感謝鄉親的支持，未來一定會秉持最勤勞、最真誠的心，做好為民服務事宜。

至於游顥就任立委後，遺缺是否補選？南投縣選委會說，依地方制度法相關規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。惟游顥所屬第4選區有5位議員，因缺額未達同一選舉區議員名額二分之一，所以確定不用再補選議員。

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