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未能複製勝利方程式、綠營分裂 蔡培慧連任之路中斷

南投第二選區立委選舉，蔡培慧連任失敗，開票結束後，蔡與支持者握手、擁抱致謝。（記者劉濱銓攝）

南投第二選區立委選舉，蔡培慧連任失敗，開票結束後，蔡與支持者握手、擁抱致謝。（記者劉濱銓攝）

2024/01/13 22:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委選舉，現任民進黨蔡培慧面對國民黨縣議員游顥強力挑戰，未能複製當初竹山大贏的「勝利方程式」，加上退出民進黨的前水里鄉長陳癸佑參選，造成綠營分裂、瓜分選票，中斷蔡的連任之路。

去年蔡培慧補選勝出，奠基在竹山鎮獲得壓倒性勝利，當時猛攻對手林明溱竹山垃圾問題，以及豪宅爭議，最後讓蔡順利翻轉選情。

當初蔡在竹山鎮大贏2500多票，在綠營執政的名間鄉也贏了2100票，把在藍營大票倉南投市流失的1600多票「補回來」，還贏到有剩，最後拿下補選勝利。

惟此次無法複製補選「勝利方程式」，蔡僅在綠營執政的名間鄉大贏2500餘票，其餘6鄉鎮市全輸，像大票倉南投市輸2500多票，竹山鎮也輸1700多票。

再加上綠營分裂，陳癸佑脫黨參選，雖該選區仍以藍綠對決為主軸，但陳的得票成了「關鍵少數」，因蔡、陳票數加總勝過游顥，綠營力量無法團結，最後中斷蔡的連任之路。

蔡培慧就說，竹山得票無法開展，可能與游顥在當地的地域認同有關，「這是無可避免的事實」，但不論是對手具備票倉優勢，或是綠營脫黨參選，這都是她參選時就必須考量進去的，她尊重選民的決定，也接受選舉的結果。

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南投立委選舉激戰，現任民進黨蔡培慧連任失敗。（記者劉濱銓攝）

南投立委選舉激戰，現任民進黨蔡培慧連任失敗。（記者劉濱銓攝）

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