韓國瑜當立法院長讓人不放心？公督盟：過去立委表現非常不理想

公督盟今日舉辦「新國會的下一步」選後觀察座談會，邀請專家學者分析國會未來生態。（公督盟提供）

2024/01/14 14:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2024立委選舉結果，國民黨在立法院奪下52席、民進黨拿下51席，民眾黨在不分區獲得8席，無黨籍2席，呈現「三黨不過半」局面。對於下屆立法院長可能人選，公民監督國會聯盟今日指出，韓國瑜過去擔任立委表現非常不理想，希望未來的立法院長能夠嫻熟議事程序，過去在國會表現是優良的，才能讓人民放心。

公督盟今日舉辦「新國會的下一步」選後觀察座談會，公督盟理事長曾建元表示，這次立委選舉，可以看到國民黨的席次大幅上升，也看到許多優秀立委落馬，區域立委選舉更可看出地方派系影響非常深遠，已有家族政治的出現。

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曾建元指出，國民黨不分區立委第一名的韓國瑜將爭取立法院長，國民黨這次沒有拿到國會過半席次，民眾黨可決定未來的立法院長人選，現任立法院長游錫堃也有機會爭取連任。

曾建元說，游錫堃在推動國會外交、國會改革方面值得肯定，相對而言，韓國瑜擔任立委時的表現非常不理想，從客觀角度來講，希望未來的立法院長能夠嫻熟議事程序，過去在國會表現是優良的，這樣才能讓人民放心。

公督盟創會理事長顧忠華表示，台灣選舉受到國際高度重視，世界各大媒體都來台見證選舉「嘉年華」，有美媒形容台灣選舉很像美國超級盃足球賽，球迷極力為自己喜歡的隊伍加油，但選舉總有勝負，選完台灣社會非常安定，完全沒有暴力衝突，可見台灣民主非常成熟，不僅在亞洲、在世界都是名列前茅。

顧忠華研判，本屆國會已經大洗牌，三黨不過半是全新局面，國民黨在立法院席次稍微超過民進黨，2月1日報到後要選立法院長，目前韓國瑜最有機會，藍白雖然在總統這一局雖然破局，但在立法選舉有很多合作，合作也算成功，這種趨勢應該會延續到下屆立法院，民眾黨可在國會扮演「舉足輕重」的角色。

他談及，國會在公督盟監督下，立法院現在是完全透明，黨團協商都有直播，他對未來國會不會太擔心，立法委員只要願意好好做事，還是可以做出讓台灣民眾滿意的成績。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，這次選舉國會三黨不過半，無黨籍立委只有2人當選，一位是原國民黨籍的苗栗立委陳超明，另一位是始終加入立院國民黨團運作的高金素梅，2名無黨籍立委明顯是算國民黨陣營的。

陳俐甫指出，未來「藍白合」就是兌現韓國瑜當立法院，另一方面因民眾黨立委席次增加，也有可能與民進黨合作，所以民眾黨考量可能是哪一黨願意讓黃珊珊當立法院長，如果對方願意，就有可能合作。或退而求其次，由藍或綠的當院長，黃珊珊當副院長。

陳俐甫分析，在監督國會方面，未來總統和國會多數是不同政黨，國會議員的影響性會擴大，未來立法院會更熱鬧，有更多元意見。因為三黨不過半，立委個人想交出成績，這對國會而言是好事，以後立法院新聞一定很多。

政治大學選舉研究中心研究員蕭怡靖說，外界關注三黨不過半，民眾黨會跟誰合作，或許白的不會想跟藍綠合作，因為從過去歷史來看，若你跟某一陣營合作就會被定調，民眾黨主席柯文哲昨天也說了不一定會跟某黨合作。

蕭怡靖認為，民眾黨立委是絕對關鍵少數，國民黨、民進黨席次差距不大，以後在藍綠非常緊繃下，未來黨紀會更強？還是立委自主性更高？以後甲級動員、實質綁架會不會有所改變？此外，未來一些法案、預算案、機關人事案會受到影響，以前是政府決定一切，立法院淪為橡皮圖章，未來立法院的議事、預算審議、獨立機關人事會更適才適所。

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