挺盧秀燕選黨主席、韓昌配出任立院正副院長？ 顏寬恒：傳聞非事實

顏寬恒表示，韓國瑜與黃國昌將出任立法院正副院長只是傳聞，他並未接獲通知，不予置評。（記者歐素美攝）

2024/01/14 10:51

〔記者歐素美／台中報導〕藍白合，三黨不過半，未來立法院正副院長將分別由國民黨不分區立委韓國瑜及民眾黨不分區立委黃國昌出任嗎？新當選立委的顏寬恒表示，未曾接獲黨的指示，國會是代表人民聲音的最高殿堂，不容有馬虎與兒戲，很多傳聞非事實，他無法回答；是否支持台中市長盧秀燕選國民黨黨主席？顏寬恒說，沒有聽說盧要選黨主席，未來佈局或變化，我們都會往更好方向做。

顏寬恒相隔4年將重回立法院，這次選舉並拿下11萬多票，創其參選以來最高票，大贏對手2萬多票，媒體詢問原因是什麼？顏寬恒說，每次選舉都有不同狀況，過程中深刻地把這些失敗經驗記取下來，把我們做得好的部份盡量擴大、符合更多民眾期待，現在世代交替，年輕選民非常多，民生議題、人民感受最重要、高房價低薪，每個人都感受到、身受其害，過去做很多，不是空口白話，我們也沒有空軍，實實在在地方經營，當逆風的時候，龐大司法、媒體力量全力攻擊一個人時，是很難承受的。這次成績顯見人民有充足時間了解候選人差異，才會做出選擇，用投票顯示出候選人的狀態。

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顏寬恒說，雖然這屆沒有當選立委，但用一樣的心情服務，受到人民肯定，非常感恩感動，會抱著初心繼續做，沒有最好只有更好，是對自己的期許。

至於與對手勝負差距拉大的原因？顏寬恒說，這四年執政黨很多作為倒行逆施，被民眾厭惡討厭，民眾期待嶄新政局，讓符合人民期待的人物可以出現。

上任後，國民黨會不會對高端、弊案追查、要賴清德出來面對？顏寬恒說，肅貪除弊是眾所期待，所有在野黨會團結，一定會繼續揭發弊案，希望有良知的委員一起來做。

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