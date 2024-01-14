新國會三黨不過半 柯建銘盼以對話替代對抗

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2024/01/14 12:50

〔記者謝君臨／台北報導〕2024年總統、立委選舉昨落幕，民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴雖勝選，但新國會面臨三黨不過半的局勢。立法院民進黨團總召柯建銘今（14）日表示，他認為未來朝野對立會很嚴重，會想辦法用對話代替對抗，他當過朝小野大的黨鞭、剩下27席立委的黨鞭及國會過半的黨鞭，會尋求有智慧的化解。

立法院目前共有113個席次，本次大選後，民進黨從62席跌至51席；國民黨自37席增至52席，若再加上無黨籍立委陳超明、高金素梅，實質掌握54席，重回國會最大黨；民眾黨也從5席成長為8席，三黨均未單獨過半。

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對於新國會局勢，柯建銘今指出，面對朝小野大的國會，民進黨過去也有經驗，就是一關一關來，他認為未來朝野對立會很嚴重，會想辦法用對話代替對抗。

柯建銘說，以目前的情況下，國民黨、民眾黨一定會發起強烈攻擊與挑戰，民進黨會尋求有智慧的化解，而立法院運作對他來說，是非常熟悉的環境，因為他當過朝小野大的黨鞭、剩下27席立委的黨鞭，以及國會過半的黨鞭。

此外，第11屆立委將於2月1日報到，當天也將投票選出立法院正、副院長。民進黨部分，現任院長游錫堃、副院長蔡其昌都順利連任；國民黨部分，列為不分區立委第一名的韓國瑜，也被視為角逐院長的熱門人選。屆時民眾黨將扮演關鍵角色，「藍白合」、「綠白合」都有可能，並藉此換取副院長的位置。

對此，柯建銘認為，面對新局勢及新挑戰，黨團團結最重要，「我們院長人選一定是游錫堃」，但如何合縱連橫，要有些上位性思考，內部也要討論一下。

另，連任成功的民進黨立委許智傑表示，未來立法院龍頭將是游錫堃和韓國瑜的戰爭，民眾黨將是關鍵少數，兩黨勢必都要找民眾黨溝通，希望民眾黨可以做出最有利於人民的判斷。

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