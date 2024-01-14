恭賀賴清德當選總統 英外相：台灣蓬勃民主的證明

英國外相卡麥隆祝賀總統當選人賴清德。（翻攝自X平台）

2024/01/14 10:28

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選昨晚落幕，民進黨候選人賴清德以超過558萬票當選，除了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在第一時間表示祝賀，英國外相卡麥隆（DavidCameron）也透過新聞稿表示，這場選舉是對台灣蓬勃民主的證明，他對賴清德以及台灣全民送上祝賀。

卡麥隆表示，這場選舉是對台灣蓬勃民主的證明，他恭賀台灣全民、賴清德以及民進黨進行了一場平順的選舉，期盼台海雙方能有新的動能，在不受威脅、武力或是脅迫的情況下，以具建設性的對話和平化解分歧。

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布林肯同樣送上恭賀指出，台灣人民再次展現其民主體制及選舉程序的健全與堅實。並強調，美台人民之間的夥伴關係根植於民主價值，無論是在經濟、文化還是人民之間的情誼等面向都持續擴展與深化。

他進一步表示，美方期待與賴清德先生以及台灣各政黨的領袖攜手合作，一同追求我們共同的利益和價值，並推進我們長久以來的非官方關係，這符合美國基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」。我們有信心台灣將持續成為所有追求自由、民主、繁榮之人的典範。

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）則宣布，將向相關委員會各主席提出要求，希望能率領代表團前往台灣，出席賴清德於五月登場的總統就職典禮，以示眾院對安全與民主的決心。

強生強調，美方與總統英文已建立的強健夥伴關係，期待未來能以此為基礎與賴清德合作；他期盼美方與台灣未來能繼續與熱愛自由的印太地區國家與夥伴，發揚自由、機會、安全的原則。

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