賴蕭配勝出 李忠憲：台灣真的贏了但是認知作戰大敗

統大選民進黨贏，學者李忠憲發文認為，台灣真的贏了，可是認知作戰大敗。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/14 09:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024正副總統選舉民進黨勝選，資安學者李忠憲發文指出台灣真的贏了，出乎意料中的好；但他也點出「認知作戰大敗」，當初如果藍白合，恐怕民進黨連總統都大輸，真是天佑台灣！

李忠憲表示，民進黨這次選成這樣真的是出乎他意料中的好，台灣人是很強大，資訊科技革命之後獲取資訊的管道跟以往不同，柯文哲台灣民眾黨能夠拿到那麼多票，主要是裡面有很多人了解資訊科技，當然再加上中國「小小」的幫助。訊息的影響力在於其能夠改變或形成人們的判斷和決策；訊息幾個重要方面，如準確性、可靠性、及時性、相關性和偏見，都會對判斷產生影響。

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李忠憲表示，以前主要獲取「訊息」的管道是從電視、報紙，就是每個訊息都會有1個強烈的標籤。然而現代人尤其年輕人閱讀訊息，大部分都是演算法和平台推給他（她）們，人人都可以成為網紅的時代，訊息品質低落，誰的粉絲最多傳遞的訊息和評論就最正確，影響層面就最大，他們接收到的訊息跟評論和我們不同，因此造成許多難以理解的現象。現在的民主是越來越困難，要訓練每1個人都有CEO等級對於資訊的判斷能力，幾乎是不可能的任務。

李忠憲憂心表示，對於中國的認知作戰和假訊息的散佈，攻擊的一方強大，防衛的一方完全採取不作為，台灣完全不設防，選舉有這樣的成果，真的是天佑台灣。2年後或4年後，南部應該也不會那麼穩，香港被赤化的過程在台灣會緩步上演。

李忠憲說，昨天在某個南部還沒有投票權年輕人的討論版上，看到他們因為柯文哲落選崩潰的樣子，他們都很期待長大來投票給柯文哲，奪回這個國家。當小時候接收權威電視報紙等單工（unicast） 長大的人凋零，往往就少了1票；網路時代長大的小孩有了投票權，對方卻可能又多了1票。一來一往，2年後或4年後南部恐怕也很難救台灣。

李忠憲表示，若資訊更加過量又真假難辨，下一個世代可能不會花時間力氣抽絲剝繭，直接問AI取得快速答案比較快。「我們真的很不能完全依賴他人的AI服務，這不是技術與產業問題，是下一世代的思維模式」。

2024正副總統選舉，民進黨勝選。（記者洪瑞琴攝）

總統大選民進黨贏， 學者李忠憲發文認為，台灣真的贏了，可是認知作戰大敗。（記者洪瑞琴攝）

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