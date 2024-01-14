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賴瑞隆連兩屆奪下高雄立委選舉最高票 今展開謝票

賴瑞隆（右）連兩屆拿下高雄立委選舉最高票，圖為蕭美琴陪他車掃。（記者葛祐豪翻攝）

賴瑞隆（右）連兩屆拿下高雄立委選舉最高票，圖為蕭美琴陪他車掃。（記者葛祐豪翻攝）

2024/01/14 08:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）民進黨立委賴瑞隆三連霸成功，而且連續兩屆拿下高雄最高票，他今天將展開謝票，期許未來讓高雄更進步。

2016年立委選戰，賴瑞隆拿下超過10萬票；2020年更進一步，在高雄市第8選區獲得13萬5052票當選，這是2008年選舉區變革以來，高雄史上最高票、全國第三高票。

今年賴瑞隆遭遇國民黨刺客李明璇挑戰，即使高雄投票率降低，他仍拿下12萬1064票，勝過對手3萬8千多票，三連霸成功。

賴瑞隆的票數，比第4選區林岱樺的12萬1001票還多了63票，蟬聯高雄立委最高票，凸顯他的問政與基層實力，也被視為下屆高雄市長的熱門人選之一。

賴瑞隆感謝鄉親用選票肯定支持，今天上午將在前鎮、旗津，下午則轉往小港進行車隊掃街謝票，感謝所有鄉親一路大力相挺支持，未來他會更加認真做事，讓台灣進步、高雄更好。

他也特別謝謝總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌及林全，在他擔任立委8年時間，對高雄重大建設及產業轉型發展的大力支持，從捷運黃線、紅線延伸林園、前鎮漁港、205兵工廠遷移、大林蒲遷村、國道7號、旗津過港隧道延壽及第二過港隧道可行性等超過3千億經費，展現中央對高雄建設轉型的支持與重視。

賴瑞隆也感謝高雄市長陳其邁及市府團隊、前鎮小港旗津所有里長、各後援會會長及幹部等「高雄隊」全力相挺，期許未來中央地方連線，共同為高雄家園打拼建設。

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