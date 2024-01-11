「戰貓」蕭美琴陪車掃 賴瑞隆與黃色小鴨一起「在路上」

戰貓蕭美琴助陣車掃，賴瑞隆加碼請出黃色小鴨公仔拉抬人氣。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/11 15:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴今陪同高雄前鎮小港立委候選人賴瑞隆車隊掃街，呼籲鄉親1月13日出門投票，三張選票挺台灣。賴瑞隆則致贈黃色小鴨公仔及88條黃色小鴨黃絲帶給蕭美琴，並放小鴨大公仔一起「在路上」，衝刺民進黨高雄8席全上與國會過半，2024高雄更好、台灣更好。

蕭美琴表示，賴瑞隆是公督盟連續15會期評鑑優秀立委，立法院第一名成績，他了解高雄建設及未來發展需求，任內也成功爭取超過3千億元，包含捷運黃線、亞洲新灣區、國道七號、高雄國際機場新航廈、大林蒲遷村到旗津過港隧道延壽及第二過港隧道可行性等建設，拜託鄉親全力支持會做事好立委賴瑞隆，在中央爭取高雄建設。

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曾任高市新聞局長、擔綱黃色小鴨策展人的賴瑞隆，贈送黃色小鴨公仔給蕭美琴，呼籲鄉親1/13回家投票、1/27一起去看黃色小鴨。

賴瑞隆表示，10年前在前高雄市長陳菊信任支持下，成功爭取黃色小鴨在高雄展出。一個月展期吸引390萬人次、超過10億元商機，帶給市民溫暖療癒的回憶。

10年後在陳其邁及市府團隊努力下，黃色小鴨將於1月27日至2月25日重返回歸高雄愛河灣，他邀請蕭美琴選後一起來到高雄感受黃色小鴨的溫暖歡樂及城市魅力。

賴瑞隆強調，蕭美琴能力強專業會做事，且深耕花蓮10年在地服務經驗，常往返台北花蓮為鄉親服務爭取建設。擔任駐美大使後，發揮國際外交長才，加深台美夥伴關係，讓世界看見台灣，也被紐約時報評為最具影響力的大使之一。

蕭美琴是最合適的副總統，拜託大家讓有國際視野及在地服務經驗的蕭美琴順利當選，未來和賴清德總統一起推動台灣走向繁榮永續，守護自由民主。

賴瑞隆送蕭美琴黃色小鴨公仔與黃絲帶，邀請她一月底來高雄感受小鴨魅力。（記者王榮祥翻攝）

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