金門選民怨助返鄉軍機臨時喊卡 民航局：已98人候補登機

旅客抱怨協助金門民眾返鄉投票軍機臨時喊卡，民航局表示，今日候補有98人已登機。（圖翻攝自立委陳玉珍臉書）

2024/01/13 15:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是總統大選投票日，許多民眾一早就準備返鄉投票，上午9點約120位民眾在松山機場排隊候補時，交通部民航局一度說明有成功協調軍機，可讓民眾搭機返鄉，沒想到臨時喊卡，讓現場候補民眾氣炸。民航局表示，國防部臨時通知有戰備調派、人員調度問題，不過陸續有民航機有空位讓候補民眾搭乘，總計已有98人順利搭機。

今日上午在松山機場排隊候補人數眾多，民航局表示，上午9點清點時，約120人在現場排隊候補，但因為航空公司近日都有持續加開班機、放大機型，已無法再增加運能，所以就依照機制去協調國防部調派軍機協助疏運。

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民航局台北航空站表示，上午協調時，國防部是回應可以協助調派軍機輸運，不過後續又有通知臨時有戰備調派與人員調度問題，最終無法有軍機能夠協助疏運。在得知消息後也立即告知現場等候民眾，雖然現場民眾是有些情緒，但機場人員都有極力說明、安撫情緒，並準備便當給等候民眾。

雖然軍機無法協助疏運，不過今日上午起仍陸續有民眾順利候補到空位，台北航空站指出，下午2點35分飛往金門航班，也有再候補上15人，總計有98人已順利候補上機；大約有20人至30人未能登機，後來等候民眾也慢慢離開了。

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