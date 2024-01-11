金門38萬2644張選票送達公所 明天點交給95個投開票所

金門縣選委會將大選選票交由各鄉鎮公所領取。（讀者提供）

2024/01/11 23:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣選舉委員會今天在縣警察局協助下，以警車護送第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉票共計38萬2644張安全送抵5鄉鎮公所，預計明天點交給全縣95個投開票所。

2024大選1月13日投票，金門選委會說，金門縣各項選舉票已印製完成，距金門72浬外的烏坵鄉已於去年12月28日，派專人由台中以直升機運往烏坵鄉公所，其餘都在今天由警車護送下，將選票送往5鄉鎮公所存放，明天交給95個投開票所主任管理員及主任監察員點算後密封。

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縣選委會說，這次總統副總統及立法委員選舉，金門縣選舉人數已於1月9日公告，總統副總統選舉12萬6422人、不分區立委選舉12萬6550人人、區域立委選舉12萬4669人、平地原住民立委選舉582人、山地原住民立委選舉470人，5種選舉票包含預備票共計38萬2644張。

縣選委說，選舉票顏色，總統副總統為淺粉紅色，不分區立委為白色，區域立委為淺黃色，平地原住民立委淺藍色，山地原住民立委為淺綠色，每人最多可領到3張選舉票。

縣選委會提醒，1月13日投票時間為上午8點到下午4點，前往投開票所投票應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，用選委會備置的圈選工具圈選。

金門縣選舉委員會監察小組委員吳奎新（左）、副總幹事蔡建鑄（右）將大選選票逐一分交各鄉鎮公所。（讀者提供）

2024大選金門選票烏坵鄉部分，已於日前由專人以直升機送往烏坵鄉公所進行清點。（讀者提供）

金門地檢署主任檢察官施家榮（右五）利用日前選委會送選票機會，也登上烏坵鄉宣導反賄選工作。（金門地檢署提供）

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