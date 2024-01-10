到金門陪陳玉珍拜票 宋楚瑜：美國已無力幫打仗 台灣要自求多福

親民黨主席宋楚瑜手指遠方的中國廈門表示，兩岸可從不涉及「政治性協商」的議題切入，將重啟對話的地點選在金門和廈門輪流進行。 （記者吳正庭攝）

2024/01/10 16:24

〔記者吳正庭／金門報導〕親民黨主席宋楚瑜今天（10日）到金門陪國民黨立委候選人陳玉珍掃街拜票，他說，陳玉珍當選後，他要擔任推銷員幫忙把金門高粱酒大批銷往中國市場。他還說，世界已經變調，北韓發射飛彈，美國已無力幫台灣打仗，台灣要自求多福。

金門立委3搶1，親民黨未派人角逐；宋楚瑜抵金後，偕親民黨金門縣黨部主委楊耀芸與前縣長陳水在同行，陪同陳玉珍到金城鎮掃街拜票，沿路有不少金門鄉親看到宋楚瑜，也熱情相迎。

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宋楚瑜說，金門對於台灣的安全有重要貢獻，所以要回報金門鄉親；他說，對金門特別有感情，除了曾多次陪同前總統蔣經國巡視金門，他在2000年總統大選，獲得超過8成金門人投票支持，這更讓他感念於心。

宋楚瑜說，蔣經國擔任救國團主任時，安排各大專院校狀元到金門，就是要讓大家知道金門對台灣安全的重要性，而宋楚瑜當時是國立政治大學外交系第一名，隨著蔣經國第一次到金門。他說，兩岸對峙幾10年，台灣本島沒有落過1顆炸彈，就是因為金門、馬祖鄉親守住台灣的自由民主制度。

宋楚瑜說，他要大聲疾呼，世界變調了，北朝鮮在打飛彈，想想看，美國一定會對日本安全更加重視，美國根本沒能力幫台灣去打仗，台灣要自求多福；他說，台灣海峽要安定，台灣沒有事，請其他國家不要在這邊惹事，讓台灣可以安定的過日子。

宋楚瑜說，陳玉珍是立法院中少數敢講話的立委，她的發言，讓台灣鄉親聽到金門的聲音，表達金門對兩岸和平的渴望，是一位稱職的金門立委。

陳玉珍競選總部表示，宋楚瑜此行到距中國廈門近在咫尺的烈嶼鄉雙口海邊談話，強調兩岸問題對於台澎金馬的生存發展至關重要，並舉親民黨日前公開提出「建構兩岸和平穩定關係的3個呼籲」，其中第3點就是呼籲兩岸應「擱置爭議、追求雙贏」，共同建構具有建設性的對話機制。

宋楚瑜認為，兩岸可從不涉及「政治性協商」的議題切入，將重啟對話的地點選在金門和廈門輪流進行，包括中國觀光客來金門、台灣農漁產品銷往中國、兩岸觀光旅遊恢復開放及兩岸貿易壁壘調查等問題都可對話；他說，只要兩岸心靈相通，興建金廈大橋是小事情一件，一定要做。

宋楚瑜陪陳玉珍拜票的同一時間，與同在東門市場拜票的無黨立委候選人洪和成擦身而過；而稍早有前親民黨、目前是民眾黨籍的金門縣長陳福海陪同黨籍立委候選人尚文凱也在同地點拜票，不過也未與宋楚瑜一行人碰頭。

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親民黨主席宋楚瑜（左）飛金門為國民黨立委候選人陳玉珍（右）掃街拜票，抵達小金門雙口海邊，為行銷當地打卡熱點，兩人同框合影。 （記者吳正庭攝）

親民黨主席宋楚瑜（左三）由親民黨金門縣黨部主委楊耀芸（左二）、前縣長陳水在（左一）隨行，陪國民黨立委候選人陳玉珍（右一）到金城鎮掃街拜票。 （記者吳正庭攝）

親民黨主席宋楚瑜（右）到金門陪同國民黨立委候選人陳玉珍（中）掃街拜票。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（左）陪同黨籍立委候選人尚文凱（中）在金城鎮東門市場一帶拜票。 （記者吳正庭攝）

無黨籍立委候選人洪和成（右一）也在東門菜市場拜票。 （記者吳正庭攝）

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