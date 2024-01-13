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「1111」吉時投票被問睡好否？賴坤成：昨晚與老婆「同床」異夢

民進黨台東立委候選人賴坤成上午由妻子蔡淑文（右）陪同到卑南國小投票所。（記者黃明堂攝）

民進黨台東立委候選人賴坤成上午由妻子蔡淑文（右）陪同到卑南國小投票所。（記者黃明堂攝）

2024/01/13 12:56

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委候選人賴坤成今天上午11點11分到卑南國小投票所投票，不改詼諧性格，說是「神明降旨」的投票時辰，好巧此時天降大雨；被媒體問到昨晚睡的可好，他說從參選以來，都與老婆分房睡，昨晚總算「同床」暢談一路走來，又異夢好睡到天亮。

賴坤成在上午11點多偕妻子蔡淑文抵達卑南國小投票所，這裡是他的大本營，跟來投票的民眾大都熟識，他一一「沒大沒小」打招呼，大家也都叫他「霸告」。

賴坤成原本是打算上午9點投票的，但因早上有7場公祭要跑，臨時改到11點，一到見到媒體，就說「神明降旨」，要他11點11分來投票，而且他是第1個登記候選，政見發表會也抽到第1號。他說話這個時候，突然下起大雨，他投完票後又停了。

媒體問他昨天晚上睡的好不好，賴坤成說，這幾個月以來，他都睡在服務處樓上，老婆則在隔壁租了個房間，兩人都分房睡，昨天晚上總算「同床」，但還是異夢。兩人到假期飯店開了個房間當做渡假，很好睡。

他說，以前選舉時，老婆從沒密集來幫他，但這次全力投入，她在台東認識了很多台東鄉親，有了新的朋友，才曉得她老公為什麼這幾十年來會那麼衷情於台東這個地方，因為鄉親對他有很大的期待。

無黨籍候選人劉櫂豪9點多就與妻子、女兒一起投票，被媒體問到睡的好嗎？劉說，他的睡眠品質一向都很好，作息都還滿正常的。他說，這場選舉非常特別，過程當中得到很多鄉親好朋友熱烈的迴響與支持，大家對台東都充滿期待，他已經把這些聲音放在心裡，秉持一步一腳印努力打拼的精神推動各項建設，相信因為以前的經驗與努力，和大家的肯定與支持，他有信心為台東帶來更好的前景。

劉櫂豪說，家人一起來投票真的是很幸福的一件事，一路上這樣走來，從政難免會對家庭有些影響，非常感謝她們對他的體諒與支持，妻子陪伴著我南征北討，女兒也回來投下對土地、對爸爸的支持，這是很溫暖的力量。

民進黨台東立委候選人賴坤成上午到卑南國小投票。（記者黃明堂攝）

民進黨台東立委候選人賴坤成上午到卑南國小投票。（記者黃明堂攝）

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