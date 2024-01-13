花蓮張美慧帶愛犬、姪女前往投票 傅崐萁選後想好好睡一覺

民進黨立委候選人張美慧10點多帶著愛犬「胖可」，跟首投族的姪女前往花蓮高農投票所投票。 （記者王錦義攝）

2024/01/13 12:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕爭取連任的國民黨立委傅崐萁今天一早近10點，與妻子花蓮縣長徐榛蔚牽手到住家附近的吉安國中投票；而民進黨立委候選人張美慧則是10點多帶著愛犬「胖可」，跟首投族的姪女前往花蓮高農投票所投票。

傅崐萁投完票接受媒體詢問說，相信人民的選擇，希望台灣可以和平繁榮，不要成為大國博弈的犧牲品；投票後想好好睡一覺，因為不只自己選區，也要全國輔選，喉嚨也需要休養、補補元氣。

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張美慧接受媒體訪問時說，每次選舉雖然有經驗，還是會期待鄉親出來投票，最近選舉行程繁忙，每晚都睡得很好，希望投完票後，好好的放鬆休息，打電話跟朋友敘舊，還有朋友也推薦她去追劇「Netflix的京城怪物」；而她的姪女這次也是首投族，特別從台北回到花蓮投票。

花蓮縣選舉委員會指出，今天投票時間為上午8時至下午4時止，年滿20歳具有選舉權的民眾，攜帶投票通知單、身分證及印章至指定投開票所投下神聖的一票。花蓮全縣共設置337個投開票所，全縣此次選舉總統副總統選舉人人數26萬7824人、立委不分區選舉人人數26萬7966人、區域立委選舉人人數19萬3766人、平地原住民立委選舉人4萬5769人、山地原住民選舉人2萬7697人。

縣選委會指出，這次第16屆總統副總統及第11屆立法委員選舉，總統副總統選舉票是淺粉紅色、全國不分區及僑居國外國民（政黨票）選舉票為白色、區域立法委員選舉票淺黃色、平地原住民立委選舉票淺藍色，以及山地原住民立委選舉票淺綠色，縣選委會籲請選舉人注意選票的顏色。

傅崐萁今天一早近10點與妻子花蓮縣長徐榛蔚到住家附近的吉安國中投票。（記者王錦義攝）

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