午前完成投票後 許淑華陪家人、徐巧芯上節目

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華在松山高中完成投票。（記者何玉華攝）

2024/01/13 12:53

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨許淑華與國民黨徐巧芯兩名女將競爭激烈，今（13）天投票，行程終於可以稍歇口氣；兩人一早分別完成投票，都顯得神清氣爽，準備好迎接傍晚的開票作業。由於天氣好，民眾投票踴躍，許淑華樂觀說，投票率應該會不錯。

徐巧芯早上11點到位於復盛區民活動中心的投票所投票，投完票特別將投票章蓋在手上，她說，因為不能用手機，所以蓋在手上，象徵已經投完票；接著有一些行程，下午2點要上節目，跟觀眾一起關心開票情形，預計7點30分回到競選總部。

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許淑華大約11點30分在松山高中完成投票，她說，看到很多民眾踴躍投票，投票率應該會不錯，顯任大家都很重視手中這一票，尤其是面臨國際的情勢、中國的問題，這次投票率證明我們到底要不要一個民主自由國家，大家都有這樣的共識、意識，所以投票率會很高；不然，之前每次詢問，民眾都是說有空再去，她樂觀看待這次投票率評估起來應該會到7成， 下午投票率會更高。

許淑華說，有一個多月沒有回家看爸爸媽媽，爸媽也不知道他在忙什麼，投完票後要好好陪爸媽吃飯，稍微聊一下，關心爸媽身體狀況，這是她一直比較擔心的。許淑華笑稱，她看到選民的時間比看到家人的時間還要長。

台北市立委第7選區（信義、南松山）國民黨候選人徐巧芯在復盛區民活動中心的投票所投票，特別將投票章蓋在手上代表投完票。（記者何玉華攝）

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