為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

午前完成投票後 許淑華陪家人、徐巧芯上節目

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華在松山高中完成投票。（記者何玉華攝）

台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華在松山高中完成投票。（記者何玉華攝）

2024/01/13 12:53

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨許淑華與國民黨徐巧芯兩名女將競爭激烈，今（13）天投票，行程終於可以稍歇口氣；兩人一早分別完成投票，都顯得神清氣爽，準備好迎接傍晚的開票作業。由於天氣好，民眾投票踴躍，許淑華樂觀說，投票率應該會不錯。

徐巧芯早上11點到位於復盛區民活動中心的投票所投票，投完票特別將投票章蓋在手上，她說，因為不能用手機，所以蓋在手上，象徵已經投完票；接著有一些行程，下午2點要上節目，跟觀眾一起關心開票情形，預計7點30分回到競選總部。

許淑華大約11點30分在松山高中完成投票，她說，看到很多民眾踴躍投票，投票率應該會不錯，顯任大家都很重視手中這一票，尤其是面臨國際的情勢、中國的問題，這次投票率證明我們到底要不要一個民主自由國家，大家都有這樣的共識、意識，所以投票率會很高；不然，之前每次詢問，民眾都是說有空再去，她樂觀看待這次投票率評估起來應該會到7成， 下午投票率會更高。

許淑華說，有一個多月沒有回家看爸爸媽媽，爸媽也不知道他在忙什麼，投完票後要好好陪爸媽吃飯，稍微聊一下，關心爸媽身體狀況，這是她一直比較擔心的。許淑華笑稱，她看到選民的時間比看到家人的時間還要長。

台北市立委第7選區（信義、南松山）國民黨候選人徐巧芯在復盛區民活動中心的投票所投票，特別將投票章蓋在手上代表投完票。（記者何玉華攝）

台北市立委第7選區（信義、南松山）國民黨候選人徐巧芯在復盛區民活動中心的投票所投票，特別將投票章蓋在手上代表投完票。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中六選區選將投票 江肇國昨秒睡著、羅廷瑋吞安眠藥才睡著
2024/01/13 12:49

中六選區選將投票 江肇國昨秒睡著、羅廷瑋吞安眠藥才睡著
北市「選舉章魚哥」天玉里 誤差最小不到1％
2024/01/13 12:45

北市「選舉章魚哥」天玉里 誤差最小不到1％

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
花蓮張美慧帶愛犬、姪女前往投票 傅崐萁選後想好好睡一覺
2024/01/13 12:44

花蓮張美慧帶愛犬、姪女前往投票 傅崐萁選後想好好睡一覺
投票注意規定！新北3件違反選罷法、2件攜帶手機
2024/01/13 12:30

投票注意規定！新北3件違反選罷法、2件攜帶手機
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播