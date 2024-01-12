蔡英文選前之夜攜手挺賴蕭配 英粉歡呼「我愛妳」嗨翻全場

蔡英文拉起賴、蕭的手相挺說，相信他們會做得比她更好。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 22:43

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰最後1天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴「選前之夜」新北場今（12）日登場，拚向勝選最後一哩路。總統蔡英文拉起賴、蕭的手相挺，相信他們會做得比她更好，在對的路上，繼續前進；致詞到一半，一群熱情粉絲歡呼「我愛妳」，蔡英文則笑著表達感謝，並提醒「你們還是要讓我講完」，掀起氣氛高潮。

賴清德選前之夜採南北雙主場，先趕往本命區台南，最後回防家鄉新北市。新北場「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」於板橋第二運動場舉辦，包括蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌等人輪番助陣，新北市競總主委余天演唱炒熱氣氛，支持者情緒沸騰、凍蒜聲不斷，主辦單位於晚間9時宣布現場人數突破20萬人、線上也有25萬人同步收看。

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蔡英文特別向年輕人喊話，或許會覺得她做得不夠快、不夠多，但她身為總統，比任何人都希望國家可以進步得更快、改變得更好，國家的進步需要時間，而她知道等待是辛苦的。

蔡英文舉例，就像是婚姻平權，一路走來，時而前進兩步，有時又倒退一步，然而民主國家不能只有一個人，往前跨出一百步；而是要所有人，一起往前跨出一步，「我們方向正確、穩健前進，讓婚姻平權這條三十年的漫漫長路，終於走到了終點」。

另，蔡英文也向還沒做決定的選民說，民主選舉不是棄誰保誰，而是不要放棄自己神聖的一票，用手中的這一票保護台灣，保護自己的民主自由生活方式，她更要跟2300萬台灣人民說，「我們的國家不用誰來還給我們，因為我們都是國家的主人，國家因為人民而偉大，國家是我們一起擁有的，更是我們要一起守護的」。

蔡英文表示，這段時間大家看到她，或者在社群上最常跟她說的話，是「謝謝總統」、「總統，辛苦了」，她都有聽到、也都有看到，總統是人民賦予她的責任，反而是她要深深謝謝台灣人民，謝謝大家八年來同甘共苦、福禍與共。

蔡英文並強調，我們好不容易，終於讓台灣走向世界，一起走到這裡，希望這八年共同辛苦的累積，不要白費，也希望，這八年共同努力的足跡，可以在對的路上，繼續前進。

值得注意的是，當蔡英文提到，她要跟沒有支持她的人說，「蔡英文的執政，支持台灣每一個人，包含民進黨從來沒執政過的苗栗」；此話一出，台下立刻響起熱情歡呼，甚至有粉絲歡呼「我愛妳」，讓蔡英文笑著道謝，並提醒「你們還是要讓我講完」。

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