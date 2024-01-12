趙少康：郭台銘人在泰國不敢回來 因民進黨恐嚇他

趙少康（前中）說，民進黨傳喚和恐嚇一堆里長，介入選舉，明天用選票將貪污腐敗無能的民進黨下架。（記者廖振輝攝）

2024/01/12 22:18

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今晚在板橋第一體育場舉辦《贏回中華民國》選前之夜造勢活動，國民黨副總統候選人趙少康致詞披露，鴻海集團創辦人郭台銘人在泰國，不敢回來，因為民進黨恐嚇他，民進黨從南到北傳喚一堆里長、恐嚇里長，叫里長不能出來，民進黨介選，明天用選票將貪污腐敗無能的民進黨下架。

趙少康表示，前兩天馬英九前總統被德國記者問信不信任習近平，昨天民進黨晚會通通在罵馬英九，奇怪了，習近平跟美國總統拜登會談，習近平說沒看過2027、2035會打台灣的報告，蔡英文總統、民進黨總統候選人賴清德像如獲至寶，天天說不會打仗、台灣很和平，因為習近平說2027、2035不會打，蔡英文、賴清德最相信習近平，「我都不相信，2028、2036打怎麼辦？他們怎麼突然那麼相信習近平？比馬英九還相信習近平」。

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趙少康說，賴清德的「賴皮寮」到現在還沒解決，國民黨總統候選人侯友宜的凱旋苑已經開放青年學子申請青年住宅，他自己已經辭掉中廣董事長，董事會也開了，公文送到NCC，「賴清德在哪裡？賴清德在哪裡？不要躲起來喔，公益信託在哪裡？」

趙少康批評，賴清德萬里老家先派維安人員駐守，現在又派金山警察去看守，國家的錢是這樣浪費的？前天立法院開了一天會，討論高端的合約，解密了沒有？騙人的，民進黨就騙人，騙人、豪洨最厲害。

趙少康還說，賴清德在台南市長任內，200多天不進市議會，鐵路東移拆人家房子，導致88槍，柯文哲在台北市當8年市長，前台北市長郝龍斌任內一年一條捷運，柯文哲一條也沒有，畫了300多公里的紅線不給停車，所以計程車司機絕不能投柯文哲。

趙少康表示，侯友宜在新北市將五股垃圾山變成美麗的公園，溫仔圳那麼複雜的地方能市地重劃，100多所公托、200多所公立幼兒園，蓋一萬多戶社宅，「如果你連直轄市長都做不好，怎麼做得好總統？」

趙少康說，他在環保署長任內推動淡水河整治，設立公害申訴專線、空氣品質專線，並規劃全台21座焚化爐，賴清德與副總統候選人蕭美琴做了什麼事情？「侯趙配」提出1500萬房貸不用頭期款，110萬大專生研究所學生不用付學費，護理人員一個月一萬元直接匯到戶頭裡，健保點值1點1元逐步達到，老農年金1月1萬，國軍每人加薪一萬，戰鬥部隊加更多，女性凍卵補助3萬，基本工資3萬3，觀光客一年起碼來5、6、7百萬人次，做生意的客人接不完，這些政見他們都提不出來。

「大家講台灣貧富不均，選舉就是財富平均的時候。」趙少康喊話，明天請大家用神聖的一票，教訓、打臉、下架民進黨，這一票投給自己、孩子、家庭、國家，明天這一票非常重要，下架貪腐不正義、歪哥胎歌的民進黨，迎接光明乾淨、和平繁榮的台灣。

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