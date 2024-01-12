選前之夜賴清德提8項承諾 「英德美」率全場大合唱《路》

賴清德在板橋壓軸致詞提出「8項承諾」，強調要跟蕭美琴一起，打造把國人生活照顧得更好的台灣。（記者劉信德攝）

2024/01/12 22:12

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委大選明天就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在台南、新北串連舉辦「迎向勝利選前之夜」，賴清德在板橋壓軸致詞提出「8項承諾」，強調要跟蕭美琴一起，打造把國人生活照顧得更好的台灣，現場突破25萬人、線上超過20萬人，賴致詞結束後，蔡英文總統再次上台，全場大合唱《路》，支持者也拿出手機手電筒搖擺，場面溫馨。

賴清德向群眾提出8項承諾，未來當選總統，他將用人唯才、不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊壯大台灣；他將擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，落實愛與和平、非暴力的價值；他將走著民主和平、創新繁榮、公義永續的路；他將繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧；他將繼續投資未來世代、支持年輕人；他將繼續落實居住正義，讓人人都能有一個家，讓所有人感到驕傲，又可以幸福生活。

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賴清德致詞完成後，蔡英文總統在主持人邀請下再次上台，並邀請歌手謝銘祐率領全場演唱賴清德這場選舉的主題曲《路》，全場大合唱，並持續呼喊「凍蒜」，主持人也再次呼籲大家，在12點前可以繼續拉票催票。

賴清德在板橋壓軸致詞提出「8項承諾」，強調要跟蕭美琴一起，打造把國人生活照顧得更好的台灣。（記者劉信德攝）

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