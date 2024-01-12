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賴清德：中國偏好「我的對手」 這一仗台灣一定要贏！

賴清德指出，中國偏好的人選「就是我的對手」，台灣再次向中國靠攏將失去優勢，這一仗台灣必須要贏！（記者塗建榮攝）

賴清德指出，中國偏好的人選「就是我的對手」，台灣再次向中國靠攏將失去優勢，這一仗台灣必須要贏！（記者塗建榮攝）

2024/01/12 21:49

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委大選明天就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚壓軸在板橋舉行「迎向勝利選前之夜」，現場突破25萬人、線上超過20萬人。賴清德指出，中國偏好的人選「就是我的對手」，台灣再次向中國靠攏將失去優勢，這一仗台灣必須要贏！如果不投票，藍白合鬧劇、低迷經濟通通都會回來，請大家一定要站出來投票，不要讓過去起身對抗的人事物回來。

賴清德表示，全世界都在關注台灣人民會做怎樣的選擇，國際媒體都看得很清楚，「中國偏好的人選，就是我的對手」，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照，國際趨勢也已經越來越明顯，如果台灣再次向中國靠攏，台灣就沒有優勢了，外資對台灣的投資，更可能暫緩或停止。

賴清德喊話說，這一仗，台灣必須要贏！不僅為自己贏、也讓世界的台灣贏，贏得全球民主的第一場勝利，選舉已經來到最後關頭、今晚就是決勝時刻，很多關心台灣前途的朋友都很緊張，請大家擔心的話，就要去投票，焦慮的話，就要去拉票，煩惱的話，就要去催票。

賴清德強調，大家在意自己的未來，更在意台灣的未來，但是，如果不去投票，你在意的事情，就會被別人決定，當你認為，不差你這一票的時候，才剛落幕一下說合作、一下又分手的鬧劇會回來；年輕人的低薪、股市無法破萬點，這種低迷的經濟，通通都會回來。

 

賴清德說，我們熟悉的民主，不只是前人努力打拼所累積的民主，也是太陽花年輕人走上街頭、拒絕服貿，所打造的民主，更是大家4年前出門投票、拒絕一國兩制台灣方案，所捍衛的民主，當走進投票所，投下選票、做出選擇的這一刻，民主才會是人民當家作主，台灣，也才能是我們的台灣。

 

賴清德表示，我們過去8年選對人，也選擇了正確的國家路線，我們拒絕了走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，這完全證明，命運完全掌握在我們自己手上！過去，大家為了信念站出來，因為相信那是捍衛台灣的力量，所以，一定要站出來投票，我們要有信心、更要充滿希望，不要讓過去起身對抗的人事物回來、要延續八年來的光榮，不要讓好不容易建立的改革成果消失，要創造台灣下一階段的進步與奇蹟！

 

總統蔡英文牽起民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的手，全場氣氛嗨到最高點。（記者劉信德攝）

總統蔡英文牽起民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的手，全場氣氛嗨到最高點。（記者劉信德攝）

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