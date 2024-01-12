喊話勿過度樂觀！賴清德：總統當選、國會過半 台灣才會贏

賴清德等人出席綠營板橋大造勢。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 21:59

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委大選明天就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚壓軸在板橋舉行「迎向勝利選前之夜」，現場突破25萬人、線上超過20萬人。賴清德表示，他跟蕭美琴要打造把國人生活照顧得更好的台灣，讓所有人感到驕傲、幸福，拜託大家不要分散力量、不要過度樂觀，不能讓藍白過半，讓國安受到衝擊，一定要總統當選、國會過半，台灣才會贏。

賴清德表示，對他來說沒有比為國家和人民服務更有意義的使命，未來他當選總統會用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊，團結全國、壯大台灣，會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，也會落實愛與和平、非暴力的核心價值。

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賴清德說，當選總統他會繼續走民主和平的路，會站在自由民主、國際陣營這一邊；更會永遠站在台灣人民這一邊！會走創新繁榮的路，也要將經濟成長所帶來的繁榮，和全國人民分享；會走公義永續的路。建立公平的社會，讓大家看見希望。

賴清德說，當選總統，他會繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧；從老到小，政府都會守護，也會繼續投資未來世代，因為支持年輕人，就是國家最好的投資，還會繼續落實居住正義，未來，社會住宅全力蓋、加速蓋，讓人人都有一個家。

賴清德強調，賴清德、蕭美琴要打造的台灣，是把國人生活照顧得更好的台灣，他們會讓所有人感到驕傲、又可以幸福生活，但是，要延續好的政策、要推動國家希望工程、國會要過半，他廣納跨世代、跨領域、跨黨派的人才組成「民主大聯盟」，就是希望更多人才和全台灣一起創造更好的未來。

賴清德拜託大家，不要分散力量，不要過度樂觀，不能讓民主的力量沒過半、反而讓藍白過半，這樣子，改革推不動、建設做不來、國家安全更會受到嚴重衝擊。總統、副總統要當選，國會要過半，新北絕對是關鍵中的關鍵，新北贏、台灣就會贏。

賴清德說，請故鄉新北的鄉親，集中選票，支持新北子弟賴清德、蕭美琴、支持民主大聯盟所有立委候選人，政黨票也集中支持6號民進黨，「2024，團結一致，2024，再贏一次！」

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