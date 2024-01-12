綠板橋選前之夜 蕭美琴：感謝每雙讓國家進步的推手

蕭美琴（前中）呼籲選民，最後一哩路切勿鬆懈，「台灣進步差臨門一腳」。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 21:49

〔記者黃子暘／新北報導〕選前之夜是選戰最後一場重大造勢活動，國民黨、民進黨在新北市板橋區互別苗頭，民進黨在板橋第二運動場舉行，現場已突破20萬人。黨籍副總統候選人蕭美琴表示，她感謝與總統蔡英文政府一同壯大台灣經濟、推動台灣進步的每一個人，她和民進黨總統候選人賴清德要繼續走對的路，雖然努力前進的過程並不完美，但她要感謝每一位給出建設性意見的人，賴蕭團隊準備最周全、歷練最完整，希望選民明天出來投票。

蕭美琴說，她感謝投入經貿、工業、社會安全、社宅建築、醫療、國防、民防治安、外交領域，以及珍惜民主、用選票支持民進黨的每一個人，有太多人參與壯大台灣的行列，每一份創新的力量都讓世界看到台灣的重要性，在國際上拓展台灣的生存空間，台灣在國際上越來越有尊嚴，感謝每一雙讓國家進步的推手。

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蕭美琴表示，這8年來，蔡政府帶領台灣，創造經濟成長新動能、開拓全球市場，與美國、英國等簽訂各式貿易協定，台灣產品出口創下歷史新高，人均國內生產毛額（GDP）已經超越南韓；國際上有許多變局，如全球性通膨、疫情衝擊仍存，努力往前的過程也不完美，有時也會不小心犯錯，但賴蕭會繼續走對的路，與大家一起克服困難向前走，也感謝給出建設性建議的每一位。

「我們都是驕傲的台灣孩子」，蕭美琴指出，他們會用民主的力量，確保台灣走在對的路上，雖然未來仍有許多困難障礙，但台灣人已經在民主道路上證明，會用勇氣堅持走下去，賴蕭配會穩健向前，呼籲選民最後一哩路切勿鬆懈、低估各種介入的力量，「台灣進步差臨門一腳」，請選民拒絕分化抹黑，用智慧帶領台灣進步，向世界展現台灣的決心、韌性，繼續創造台灣成功的故事與榮耀。

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