為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

綠板橋選前之夜 蕭美琴：感謝每雙讓國家進步的推手

蕭美琴（前中）呼籲選民，最後一哩路切勿鬆懈，「台灣進步差臨門一腳」。（記者塗建榮攝）

蕭美琴（前中）呼籲選民，最後一哩路切勿鬆懈，「台灣進步差臨門一腳」。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 21:49

〔記者黃子暘／新北報導〕選前之夜是選戰最後一場重大造勢活動，國民黨、民進黨在新北市板橋區互別苗頭，民進黨在板橋第二運動場舉行，現場已突破20萬人。黨籍副總統候選人蕭美琴表示，她感謝與總統蔡英文政府一同壯大台灣經濟、推動台灣進步的每一個人，她和民進黨總統候選人賴清德要繼續走對的路，雖然努力前進的過程並不完美，但她要感謝每一位給出建設性意見的人，賴蕭團隊準備最周全、歷練最完整，希望選民明天出來投票。

蕭美琴說，她感謝投入經貿、工業、社會安全、社宅建築、醫療、國防、民防治安、外交領域，以及珍惜民主、用選票支持民進黨的每一個人，有太多人參與壯大台灣的行列，每一份創新的力量都讓世界看到台灣的重要性，在國際上拓展台灣的生存空間，台灣在國際上越來越有尊嚴，感謝每一雙讓國家進步的推手。

蕭美琴表示，這8年來，蔡政府帶領台灣，創造經濟成長新動能、開拓全球市場，與美國、英國等簽訂各式貿易協定，台灣產品出口創下歷史新高，人均國內生產毛額（GDP）已經超越南韓；國際上有許多變局，如全球性通膨、疫情衝擊仍存，努力往前的過程也不完美，有時也會不小心犯錯，但賴蕭會繼續走對的路，與大家一起克服困難向前走，也感謝給出建設性建議的每一位。

「我們都是驕傲的台灣孩子」，蕭美琴指出，他們會用民主的力量，確保台灣走在對的路上，雖然未來仍有許多困難障礙，但台灣人已經在民主道路上證明，會用勇氣堅持走下去，賴蕭配會穩健向前，呼籲選民最後一哩路切勿鬆懈、低估各種介入的力量，「台灣進步差臨門一腳」，請選民拒絕分化抹黑，用智慧帶領台灣進步，向世界展現台灣的決心、韌性，繼續創造台灣成功的故事與榮耀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酸侯友宜翻臉如翻書 蘇貞昌：尊馬為師卻取消致詞、需要韓就抱成那樣
2024/01/12 21:34

酸侯友宜翻臉如翻書 蘇貞昌：尊馬為師卻取消致詞、需要韓就抱成那樣
民進黨板橋選前之夜突破25萬人 氣氛熱烈
2024/01/12 21:25

民進黨板橋選前之夜突破25萬人 氣氛熱烈

新竹大團結！集中選票投５號林志潔
原安排登台助講 管中閔臨時缺席侯友宜選前之夜
2024/01/12 21:19

原安排登台助講 管中閔臨時缺席侯友宜選前之夜
「賴蕭配」選前之夜南北串場 板橋現場25萬人、線上20萬人
2024/01/12 18:47

「賴蕭配」選前之夜南北串場 板橋現場25萬人、線上20萬人

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
馬英九將缺席侯趙選前之夜 黃暐瀚：不是沒受邀而是被取消
2024/01/12 08:20

馬英九將缺席侯趙選前之夜 黃暐瀚：不是沒受邀而是被取消
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播