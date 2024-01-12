民進黨板橋選前之夜突破25萬人 氣氛熱烈

賴清德、蕭美琴12日於板橋第二運動場舉行選前之夜造勢活動，新北市競總主委余天（圖）致詞。（記者塗建榮攝）

2024/01/12 21:25

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨今（12）日在新北市板橋區的板橋第二運動場舉行選前之夜大造勢，逾25萬人湧入力挺，現場高朋滿座。立委、新北市競總主委余天現身力挺「賴蕭配」，也獻唱炒熱現場氣氛；余天致詞表示，總統蔡英文8年來做得好，對手說要下架民進黨，是「說什麼三X話」，光看台股1萬8千點就知道成績優秀，雖然他未列不分區名單，但這是他的私事，希望選民支持綠營總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴當選，國會過半，區域立委全壘打。

綠營新北市區域立委候選人何博文、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳崢、莊銘淵致詞表示，選民一路走來，用選票創造出政黨輪替、台灣第一位女總統、創下817萬票「蔡英文障礙」等歷史，這次也要用選票創造歷史，讓政黨首次交替給現任總統的同黨總統候選人，讓賴蕭延續蔡英文路線，持續與民主陣營同在，明日要站出來投票。

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外號「流氓教授」的作家林建隆致詞感性表示，歌手文夏深刻了解礦工的苦楚，但為了避免國民黨封殺他的作品，將作品取名叫「快樂的碳礦夫」，不過當初辛苦，不代表未來不會快樂，明日選民就會投出台灣、全球歷史上首位礦工之子總統，希望選民催票、拉票，並投票支持賴蕭配、民進黨候選人勝選。

賴清德、蕭美琴12日於板橋第二運動場舉行選前之夜造勢活動，流氓教授林建隆演講。 （記者塗建榮攝）

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