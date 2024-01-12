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酸侯友宜翻臉如翻書 蘇貞昌：尊馬為師卻取消致詞、需要韓就抱成那樣

蘇貞昌（圖）說，侯友宜上屆對選總統的韓國瑜避而遠之，現在需要又抱成那樣，大酸侯翻臉跟翻書一樣快。（記者劉信德攝）

蘇貞昌（圖）說，侯友宜上屆對選總統的韓國瑜避而遠之，現在需要又抱成那樣，大酸侯翻臉跟翻書一樣快。（記者劉信德攝）

2024/01/12 21:34

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委大選明天就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在板橋舉行「迎向勝利選前之夜」，前行政院長蘇貞昌致詞時大酸，隔壁原本要致詞的前總統馬英九突然被取消，侯友宜去年尊馬為師、說遵循馬英九路線，現在馬上翻臉，上屆對選總統的韓國瑜避而遠之，現在需要又抱成那樣，大酸侯翻臉跟翻書一樣快，對人、對政策都是如此。

蘇貞昌表示，他「衝」回來最感謝的新北市，隔壁原本應該是馬英九（致詞），卻突然被取消，大家都知道原因，「我也已經看多了。」

蘇貞昌批評，侯友宜變臉很快，不只對馬英九，去年要選的時候拜訪馬、尊馬為師，說遵循馬英九路線，現在馬上翻臉；上次韓國瑜代表國民黨選總統，侯不參加提名、也拒絕擔任競總主委，就算同台也不握手，現在需要韓就抱成那個樣子，侯友宜翻臉像翻書一樣快，不只對人如此，對政策也是這樣。

蘇貞昌指出，侯友宜曾說反對核四是假議題，現在又說要重啟核四，現在還要重啟服貿、開放大量中生來台灣就學就業，如果中國失業人口有100萬人來台灣，光在路上走，台灣就倒了、健保就倒了。

蘇貞昌表示，藍白先說要合，現在吵成這樣、互相操作棄保，能把國家交給他們嗎？「賴蕭配」歷練最完整，且做好準備，最有決心、誠意、最有團隊，因此要讓繼續蔡英文路線的賴清德、蕭美琴，「美德贏台灣」，也請大家支持民進黨的新北市立委候選人，讓台灣繼續大進步。

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