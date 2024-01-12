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原安排登台助講 管中閔臨時缺席侯友宜選前之夜

國民黨總統候選人侯友宜競選總部選前之夜造勢晚會，支持者到場相挺。（記者方賓照攝）

國民黨總統候選人侯友宜競選總部選前之夜造勢晚會，支持者到場相挺。（記者方賓照攝）

2024/01/12 21:19

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今晚在板橋第一體育場舉辦《贏回中華民國》選前之夜造勢活動，原安排前台大校長管中閔登台助講，但管中閔未在表定時間登台，流程直接跳到介紹國民黨不分區候選人，及後續的前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安致詞。

蔣萬安助講表示，這次投票將決定台灣的未來及國家的前途，拜託所有好朋友靜下心來，好好思考手中的這一票怎麼投，希望大家要堅定信心投給「侯趙配」，過去8年給民進黨機會，但民進黨用漂亮的詞藻、好聽的口號，畫下的大餅、許下的承諾，不止沒有實現，而且現在發現都是詐騙，當時喊得非常大聲的2025非核家園，但現在確定做不到；當時說要捍衛食安，卻開放萊豬，告訴大家吃了萊豬能加入CPTPP，卻是騙局一場；說不會缺電，卻到處在停電；民進黨總統候選人賴清德說要公開高端疫苗採購合約，到現在都不願意，就是不敢公開。

蔣萬安說，這一票一定要支持正直、善良、誠信、有魄力的國民黨總統候選人侯友宜，侯友宜從基層出身，從小陪著父親賣豬肉，從基層員警一路做到新北市長，蟬聯4連霸的五星級市長，他的治理能力得到大家的肯定，侯市長提出的政見非常務實，能解決許多問題，包括未來他當選，80歲以上廢除巴氏量表，讓需要的長輩得到應有的照顧，他到中南部輔選，談到這個政見，大家都豎起大拇指一一稱讚。

另外，年輕學子的學貸免利息，青年購屋1500萬貸款免頭期款，這些都是照顧長輩、解決年輕人壓力的真正好的政見，帶領台灣經濟繁榮發展。蔣萬安強調，民進黨執政八年來越來越專制，立法院多數暴力強行通過法案碾壓民意，一黨獨大，貪污腐敗，派系分贓，看到的是他們酬庸的高端肥貓賺飽飽，人民卻依舊苦哈哈，所以拜託大家仔細想一下，這一票一定要集中選票支持「侯趙配」。

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