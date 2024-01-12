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馬英九將缺席侯趙選前之夜 黃暐瀚：不是沒受邀而是被取消

馬英九8日接受德媒「德國之聲」專訪時竟稱「兩岸關係必須相信習近平」。（資料照）

馬英九8日接受德媒「德國之聲」專訪時竟稱「兩岸關係必須相信習近平」。（資料照）

2024/01/12 08:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前接受外媒專訪時宣稱，兩岸關係「必須相信習近平」，引發外界批評。後續傳出馬英九未獲邀出席藍營的選前之夜造勢活動，對此資深媒體人黃暐瀚發文直呼馬「真心換絕情」，並指馬不是沒受邀，而是「不受歡迎」了，被當成「麻煩」了，所以「被取消」，被迫不出席。

國民黨今晚將在新北市板橋第一運動場舉行「一一二選前之夜」造勢晚會，以往藍營大型選舉造勢活動都會現身的前總統馬英九，卻在發表爭議言論後將缺席造勢活動，馬英九辦公室在昨日下午表示「我們沒有受邀，所以不會出席。」

不過黃暐瀚在臉書發文，針對有沒有受邀的問題，他表示去翻翻原版的板橋晚會Rundown就知道了，黃暐瀚直言「不是沒受邀，而是『不受歡迎』了，被當成『麻煩』了，所以『被取消』，被迫不出席」。

黃暐瀚指出，馬英九人生第一次「掏腰包」刊登報紙廣告，就是幫國民黨的總統候選人催票，誰會想到，這樣「滿腔熱血」的同一天，居然被取消選前之夜，臨時被告知，造勢晚會，不用來了。這也讓馬辦在大局為重下，只能被動回應：「沒有受邀」。

黃暐瀚也說，為了讓國民黨贏，馬英九被取消也默默吞下。但其實德國之聲的專訪內容，都是2015年馬習會的「基礎」。他表示「馬英九並沒有變，重點也不在『信任習近平』五個字上面，馬英九根本無意為侯友宜找麻煩」。

為此他也大嘆馬「真心換絕情」，並指「為了眼前的考量，臨時取消選前晚會的邀請。真正受傷的，會是誰？」

黃暐瀚發文。（圖擷取自臉書）

黃暐瀚發文。（圖擷取自臉書）

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