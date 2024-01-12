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拋5選擇籲白色力量加入 侯友宜：這次選舉是我與賴清德的對決

侯友宜說，這次大選是1對1的對決，是他與民進黨總統候選人賴清德的對決，選民一定要把選票投給最強的「侯趙配」。（記者廖振輝攝）

侯友宜說，這次大選是1對1的對決，是他與民進黨總統候選人賴清德的對決，選民一定要把選票投給最強的「侯趙配」。（記者廖振輝攝）

2024/01/12 22:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今晚在「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會致詞說，這次大選是1對1的對決，是他與民進黨總統候選人賴清德的對決，選民一定要把選票投給最強的「侯趙配」，這次選舉是戰爭與和平、貪腐與清廉、廢死與反廢死、反核與能源永續，以及仇中抹紅與中間路線的5種選擇，歡迎白色力量一起加入這5條路線。

侯友宜指出，比較3個政黨，民進黨是黑金貪腐進行式，民眾黨是正在長大進行式，「一個人帶一個黨好辛苦」，國民黨則是團結改革進行式，不斷在進步中，他重回國民黨才短短幾年，基層公務員出身，竟能有機會代表國民黨參選總統，就是要來推動改革。

侯友宜說，這次選舉是1對1對決，是他與賴清德的對決，大家要把票投給最強的「侯趙配」，民眾黨總統候選人柯文哲說可以「綠白合」，但這不是政黨輪替，唯有集中選票投給「侯趙配」，才能讓民進黨下台。

侯友宜還說，「藍白合」要用選票來完成，終結綠色貪腐，未來藍、白政黨合作，一起實現聯合政府，不管柯文哲過去如何糟踏、抹紅他，他也都不回嘴，為了政黨輪替，他可以忍耐，希望所有藍、白的選民要集中力量支持他，明天過後才不會後悔。

侯友宜指出，總統選舉是國家路線、政治路線的總選擇，這次選舉大家要做出5種選擇，首先是戰爭與和平的選擇，全球風險評估機構已經把賴清德與烏克蘭總統、以色列總理併列為美國3個「危險的朋友」，如果賴清德當選，台灣將陷入戰爭風險，因為賴清德就是戰爭風險路線，而他是和平路線，反對台獨與一國兩制，守護中華民國、守護台灣與憲法。

侯友宜說，第2個選擇是貪腐與清廉，賴清德縱容新潮流，走貪腐、黑金路線，弊案重重，而他是清廉路線，要成立新的特偵組，清查弊案，還給大家一個清廉的政府；第3個選擇是公平正義廢死與反廢死的選擇，賴清德走的是廢死路線，他走反廢死路線，要依法執行死刑，強化治安，對好人好一點，對壞人壞一點。

侯友宜接著說，第4個選擇是反核與能源永續的選擇，賴清德走已經跳票的非核家園路線，他走的是讓台灣能源永續路線，不讓台灣缺電、以肺發電；第5個選擇是仇中抹紅與中間路線的選擇，賴清德喜歡抹紅他與國民黨依賴中國，但他並沒有依賴中國，賴清德的路線是閉關鎖國、仇中抹紅，讓兩岸交流遙遙無期，他走的是中間路線，兩岸互不否認治權，務實推動交流，由2300萬人決定台灣前途。

國民黨喊政黨輪替，贏回中華民國，守護中華民國、守護台灣與憲法。（記者羅沛德攝）

國民黨喊政黨輪替，贏回中華民國，守護中華民國、守護台灣與憲法。（記者羅沛德攝）

侯友宜在台上帶領喊口號。（記者羅沛德攝）

侯友宜在台上帶領喊口號。（記者羅沛德攝）

侯友宜在台上帶領喊口號。（記者羅沛德攝）

侯友宜在台上帶領喊口號。（記者羅沛德攝）

國民黨高舉挺侯趙手牌。（記者廖振輝攝）

國民黨高舉挺侯趙手牌。（記者廖振輝攝）

國民黨在板僑第一體育場舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會。（記者方賓照攝）

國民黨在板僑第一體育場舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會。（記者方賓照攝）

國民黨在板僑第一體育場舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會，支持群眾擠爆現場。（記者廖振輝攝）

國民黨在板僑第一體育場舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會，支持群眾擠爆現場。（記者廖振輝攝）

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