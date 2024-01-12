選前之夜批藍綠拖垮台灣24年 吳欣盈：變亞洲四小龍最後一名

吳欣盈致詞說，藍綠輪流執政以來這24年來，大家的生活有變得更好嗎？薪資沒漲、房價物價越來越高、長照資金不足，台灣變成亞洲四小龍最後一名。（記者陳志曲攝）

2024/01/12 21:57

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，副總統候選人吳欣盈由7位區域立委候選人陪同上台致詞，不過中一選區候選人蔡壁如卻沒有現身，引發外界聯想。吳欣盈痛批，藍綠執政以來薪資沒漲、房價物價一直漲，讓台灣變成亞洲四小龍最後一名，更被許多東協國家緊追上了。

吳欣盈今晚9點左右在黨內區域立委候選人張其祿、陳琬惠、邱臣遠、賴香伶、李慕妍、曾尹儷、李有宜等人的陪同下上台致詞，她說，最近車掃從南到北很多人叫我「阿麗」，很高興有這個機會讓大家認識、讓大家認識我。

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她說，藍綠輪流執政以來這24年來，大家的生活有變得更好嗎？這幾年薪資沒漲、房價物價越來越高、長照資金不足，台灣變成亞洲四小龍最後一名，更被許多東協國家緊追上了；日本有失落的30年，台灣因藍綠執政停擺了20年，讓她在國外跑了60幾個國家非常有感。

吳欣盈說，「我常說有一個好消息、壞消息，壞消息就是藍綠惡鬥了拖垮了24年；不過好消息是，有許多問題國際上解方，包含歐盟的GDP、歐美數位醫療與綠色金融、新加坡的主權基金，只要接軌國際，我們的一半的問題就可以解決了，那為何他們連抄都不會呢？

「政府應該要幫人民賺錢，不是每次都在人民身上拿更多錢！」吳欣盈強調，以她保守估計，10年台灣可以多3到5兆台幣，不只可以補助老保、退休金、國庫減輕大家負擔。

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