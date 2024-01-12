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小英牽手「賴蕭配」喊準備好了 賴清德：我也要最高票！

民進黨正「迎向勝利選前之夜」在板橋第二體育場登場，蔡英文總統牽起賴、蕭二人的手不斷高舉，全場高喊「美德雙全、穩健向前」，「賴蕭配凍蒜」。（記者劉信德攝）

民進黨正「迎向勝利選前之夜」在板橋第二體育場登場，蔡英文總統牽起賴、蕭二人的手不斷高舉，全場高喊「美德雙全、穩健向前」，「賴蕭配凍蒜」。（記者劉信德攝）

2024/01/12 21:38

〔記者陳昀／台北報導〕2024總統立委大選明天就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在台南、板橋分頭舉行「迎向勝利選前之夜」，板橋第二體育場到晚間9時現場突破25萬人、線上超過20萬人，賴清德到場後，蔡英文總統牽起賴、蕭二人的手不斷高舉，並多次鞠躬，全場高喊「美德雙全、穩健向前」，「賴蕭配凍蒜」，賴也開玩笑說「大家不要偏心，也要用最高票支持賴清德」。

蔡英文總統致詞完成後，賴清德於9時15分上台，蔡總統隨即牽起賴清德、蕭美琴的手不斷高舉，並向全台灣人民喊話「準備好了」，全場不斷高呼「美德雙全、穩健向前」，「賴蕭配凍蒜」多次鞠躬，行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、競總主委姚立明、總督導卓榮泰，以及新北市立委候選人、不分區候選人等也在台上陪同，展現大團結氣勢。

蔡總統離場後，主持人以「Team Taiwan隊長」介紹賴清德，全場不斷高呼「總統好」，賴清德表示，這場選舉他已經環島第8圈，走遍每一個縣市，在大家的眼神中，他看到對這塊土地深厚的感情及對國家深切期許，希望大家共同走完最後1哩路，達到我們的目標。

賴指出，不管是2016年的116萬票、或是2020年的139萬票，新北鄉親都是用全國最高票，肯定蔡總統、肯定正確的路線，並笑說，這一次大家不能偏心喔，也要用全國所有縣市最高票來支持賴清德、給新北囡仔肯定，請大家明天一定要投票，也要繼續拉票、催票。

賴蕭配支持者舉旗吶喊。（記者劉信德攝）

賴蕭配支持者舉旗吶喊。（記者劉信德攝）

賴蕭配支持者舉旗呼喊。（記者劉信德攝）

賴蕭配支持者舉旗呼喊。（記者劉信德攝）

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