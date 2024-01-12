台南第一選區選前之夜 賴惠員民主守夜音樂會 周宏昌團結之夜

台南第一選區民進黨立委候選人賴惠員今晚舉辦「民主守夜音樂會」，為賴清德、賴惠員、民進黨全力催票「三票挺台灣」。（記者楊金城攝）

2024/01/12 22:11

〔記者楊金城／台南報導〕第一選區今晚選前之夜，綠藍拚場，民進黨立委候選人賴惠員舉辦「民主守夜音樂會」，為賴清德、賴惠員、民進黨全力催票「三票挺台灣」；國民黨立委候選人周宏昌舉辦「團結之夜」向支持者訴求就差你一票，翻轉大溪北。

賴惠員今晚（12日）在新營競選總部舉辦「唱咱ㄟ歌•民主守夜音樂會」，以音樂會的軟性活動，別開生面的在激烈選戰中，吸引超過600人參與選前之夜，激情的在北台南固守賴清德的本命區。

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賴惠員和夫婿張志仁醫師、94歲公公張水盛等一家人同站上舞台，感謝鄉親支持，全力催票。

賴惠員表示，4年前鄉親以10萬票送她進國會，這4年來戰戰競競為地方爭取超過300億建設，有鄉親當她的後盾、同黨議員的支持，她才能完成選民付託，未讓鄉親漏氣，被公督盟評為優秀立委。

賴惠員說，選舉沒什麼穩的，鄉親一定要出來投票，力挺民進黨在國會過半，讓賴清德贏得漂亮才能推動國政順利。

賴惠員強調，台灣的民主靠大家選民手中的一票，一路走到現在，呼籲選民用選票肯定自己，支持賴清德、民進黨繼續執政，跟全世界說台灣可以跟全世界競爭。

周宏昌的「團結之夜」有國民黨議員蔡育輝、尤榮智和方一峰前來站台，再打賴清德的萬里違建房子，周宏昌呼籲鄉親給年輕的他一次機會，向支持者訴求就差你一票，翻轉大溪北，並為侯友宜全力催票。

國民黨立委候選人周宏昌（前）昨晚舉辦「團結之夜」向支持者訴求就差你一票。（周宏昌提供）

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