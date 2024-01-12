為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

莊競程揭台中一投開票所漏他選舉公報 區公所：未佈置完成

莊競程競總指北區善修宮活（1142號）投開票所，漏貼列有莊競程的選舉公報。（莊競程競總提供）

莊競程競總指北區善修宮活（1142號）投開票所，漏貼列有莊競程的選舉公報。（莊競程競總提供）

2024/01/12 20:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前一天，台中市第五選區立委候選莊競程競總發現北區善修宮（1142號）投開票所，張貼選舉公報卻未貼出列在另一面的7號莊競程及8號候選人，質疑公所行政不中立，故意讓他在選舉公報上消失，北區區長陳宗祈說明當天下午因善修宮有活動，下午5點才展開佈置，當時是佈置未完成，後來有完成張貼確認。

莊競程表示，該投開票所張貼選舉公報第五選的區域立委只貼一面列出1至6號次的候選人，另一面他的7號次卻未貼上，原有空間卻貼著選舉注意海報，他質疑市府行政不中立、搞小動作，事後向該投開票所人反映後，對方補貼選舉公報時，卻張貼到另一處「捐獻大德處」，懷疑對方是存心不張貼。

對於投開票所選舉公報漏貼一面，陳宗祈表示，是因善修宮下午有活動，直至5時才開始布置，當時是佈置未完成，後來再確認選務相關規定作業完成場地布置，所有選舉公報正、反兩面均有張貼，他也說北區有99個投開所，其中10多處是學校，也是待4、5點放學後才能展開佈置。

中選會表示，今年因選舉公報改版，一面可列出6名候選人，另一面則續列後續號次，投開票所張貼時如果實貼一面，則兩面都要貼出，如果浮貼則可貼上一面，可翻閱，台中市這次大選共有1902個投開票所，超過9成位於學校、寺廟及活動中心。

中市今年總統副總統選舉人人數232萬8896人，立法委員不分區選舉人人數為233萬0816人，區域立委選舉人人數229萬2,545人，投票時間從早上8點至下午4點。

北區公所回應當時投開票所未完成佈置，經確認後已完成張貼。（北區公所提供）

北區公所回應當時投開票所未完成佈置，經確認後已完成張貼。（北區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今年大選增加146處投票所 中選會提醒這些注意事項
2024/01/12 12:55

今年大選增加146處投票所 中選會提醒這些注意事項
總統選舉人數1954萬8531人 40歲以下青年佔比31.09％
2024/01/09 17:56

總統選舉人數1954萬8531人 40歲以下青年佔比31.09％

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
《新北》總統選舉人數340萬 首投族4.26萬
2024/01/09 05:30

《新北》總統選舉人數340萬 首投族4.26萬
總統選舉公報首見「政見欄」 學者曝原因：與過去台獨審查有關
2024/01/03 16:23

總統選舉公報首見「政見欄」 學者曝原因：與過去台獨審查有關

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播