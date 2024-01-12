莊競程揭台中一投開票所漏他選舉公報 區公所：未佈置完成

莊競程競總指北區善修宮活（1142號）投開票所，漏貼列有莊競程的選舉公報。（莊競程競總提供）

2024/01/12 20:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前一天，台中市第五選區立委候選莊競程競總發現北區善修宮（1142號）投開票所，張貼選舉公報卻未貼出列在另一面的7號莊競程及8號候選人，質疑公所行政不中立，故意讓他在選舉公報上消失，北區區長陳宗祈說明當天下午因善修宮有活動，下午5點才展開佈置，當時是佈置未完成，後來有完成張貼確認。

莊競程表示，該投開票所張貼選舉公報第五選的區域立委只貼一面列出1至6號次的候選人，另一面他的7號次卻未貼上，原有空間卻貼著選舉注意海報，他質疑市府行政不中立、搞小動作，事後向該投開票所人反映後，對方補貼選舉公報時，卻張貼到另一處「捐獻大德處」，懷疑對方是存心不張貼。

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對於投開票所選舉公報漏貼一面，陳宗祈表示，是因善修宮下午有活動，直至5時才開始布置，當時是佈置未完成，後來再確認選務相關規定作業完成場地布置，所有選舉公報正、反兩面均有張貼，他也說北區有99個投開所，其中10多處是學校，也是待4、5點放學後才能展開佈置。

中選會表示，今年因選舉公報改版，一面可列出6名候選人，另一面則續列後續號次，投開票所張貼時如果實貼一面，則兩面都要貼出，如果浮貼則可貼上一面，可翻閱，台中市這次大選共有1902個投開票所，超過9成位於學校、寺廟及活動中心。

中市今年總統副總統選舉人人數232萬8896人，立法委員不分區選舉人人數為233萬0816人，區域立委選舉人人數229萬2,545人，投票時間從早上8點至下午4點。

北區公所回應當時投開票所未完成佈置，經確認後已完成張貼。（北區公所提供）

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