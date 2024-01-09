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總統選舉人數1954萬8531人 40歲以下青年佔比31.09％

中選會今日公布第16任正副總統選舉人人數為1954萬8531人。（資料照，記者李文馨攝）

中選會今日公布第16任正副總統選舉人人數為1954萬8531人。（資料照，記者李文馨攝）

2024/01/09 17:56

〔記者李文馨／台北報導〕2024選舉倒數4天，中選會今（9日）公布正副總統選舉人人數為1954萬8531人，針對外界關注的青年選票，20到29歲選舉人數有284萬9229人，30到39歲則有322萬9209人，未滿40歲的青年合計有607萬8438人，佔比31.09%。

中選會公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉人人數，正副總統選舉人人數為1954萬8531人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1956萬6007人，區域立法委員選舉人人數為1903萬770人，平地原住民立法委員選舉人人數為21萬36人，山地原住民立法委員選舉人人數為22萬8163人。

中選會說明，在正副總統選舉部分，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1358萬3349人，占總選舉人人數69.49%。其中，以新北市選舉人人數340萬2064人最多，其次為台中市選舉人人數為232萬8896人，另台北市及高雄市選舉人人數皆超過200萬人，分別有209萬62人及231萬2303人，而桃園市及台南市選舉人人數也有150萬人以上，分別為188萬2592人及156萬7432人。

在正副總統選舉人年齡層分布，以40至49歲居冠，有388萬5393人，占19.88%，其次為50至59歲，有353萬1252人，占18.06%；針對外界關注的青年選票，20到29歲選舉人數有284萬9229人，佔比14.58%，30到39歲則有322萬9209人，佔比16.52%，未滿40歲的青年合計有607萬8438人，佔比31.09%。

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