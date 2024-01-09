《新北》總統選舉人數340萬 首投族4.26萬

2024/01/09 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕第十六任總統、副總統及第十一屆立法委員選舉將於一月十三日舉行，統計新北市總統、副總統選舉人數共三四○萬二○六四人，其中首投族有四萬二六○九人，比二○二○年大選的四萬六七七四人減少，新北市選舉委員會研判是受到少子化影響。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章指出，第十六任總統、副總統選舉人數共三四○萬二○六四人，較第十五任增加八萬六○五人；第十一屆立委不分區選舉人數共三四○萬六三四三人，較第十屆增加八萬四五七一人；第十一屆立委區域及原住民選舉人數共三三八萬五六九○人，較第十屆增加八萬四四五七人。

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此外，新北市首次具有總統、副總統選舉權的公民人數有四萬二六○九人，比二○二○年減少四一六五人；新北市僑居國外的國民申請返國行使選舉權的人數共有八三三人。

黃堯章說，新北市共設置二六八一處投開票所，較二○二二年新北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決增設十八處，並動用選務工作人員三萬六八七八人。投票日應攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，一律使用選委會製備的圈選工具，不能用私人印章蓋選票或按指印，以免造成無效票，同時不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所。

另外，各區公所將於一月十日前將選舉公報、投票通知單送達各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地的戶政事務所或公所查詢。

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