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邱鎮軍又派人騷擾志工？ 曾玟學：志工阿姨們都被嚇到了

曾玟學今（12）日發文指控，邱鎮軍再度派人帶警察來盤查曾玟學的派報志工。（圖擷自臉書）

曾玟學今（12）日發文指控，邱鎮軍再度派人帶警察來盤查曾玟學的派報志工。（圖擷自臉書）

2024/01/12 17:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學日前指控國民黨立委候選人邱鎮軍派人騷擾自己的志工。曾玟學今（12）日再度發文指控，邱鎮軍再度派人帶警察來盤查曾玟學的派報志工，直言「懇請各位苗栗鄉親，唾棄黑歷史重重、手段骯髒的候選人，用手中的選票給正直、清白、認真做事的人肯定。」

曾玟學在臉書PO文表示「邱鎮軍團隊再度派人帶警察來盤查我們的派報志工，實在惡劣至極，志工阿姨們都被嚇到了。這不只是騷擾，更是挑釁。實在惡劣至極又給警察同仁添麻煩，我們的文宣都有署名，在發之前我不只在臉書上公開過，他們的人手上也有，但卻要一而再、再而三的用這種下流爛招，造成我們志工的壓力，實在讓人不齒。」

曾玟學指出「選舉不只檢驗候選人的過去，選舉方式更是檢驗候選人的人品，在選舉就用這些低級手段，選上獲得更大權力那還得了？邱鎮軍團隊的抹黑文宣和抹黑大隊，我可是一個都從來沒擋過，到處塞信箱連我自己家都被塞到了，但隔壁鄰居的我一張都沒抽掉，這是人格問題。」

曾玟學續指「同時，邱鎮軍的抹黑布條，無法無天到處亂掛，不只學校周邊、轉角處、公園，連我的看板下我們自己出錢做的鐵架都要綁，不是人品低劣就是怕輸怕到不行。」

曾玟學直言，選戰就剩最後一天了，苗栗人要選擇什麼樣的人代表苗栗，明天就是關鍵時刻，懇請各位苗栗鄉親，唾棄黑歷史重重、手段骯髒的候選人，用手中的選票給正直、清白、認真做事的人肯定。

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