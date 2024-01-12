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蔡英文彰化輔選吳音寧 曝最擔心的事情

總統蔡英文連續兩天到彰化助選，她表示，立委席次有沒有過半是她最擔心的事，這也是她勤跑彰化催票的原因。（記者陳冠備攝）

總統蔡英文連續兩天到彰化助選，她表示，立委席次有沒有過半是她最擔心的事，這也是她勤跑彰化催票的原因。（記者陳冠備攝）

2024/01/12 16:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕選前最後衝刺！總統蔡英文今（12日）到彰化縣二林鎮參加參加「中小企業頭家挺台灣」造勢活動，並為彰化縣民進黨立委第三選區候選人吳音寧站台，蔡英文表示，總統要選對的人、立委席次要過半，都是她最擔心的事，這也是她勤跑到彰化催票的原因。

得彰化得天下！總統蔡英文連續兩天到彰化為民進黨提名候選人助選，今日到彰化二林尚將餐廳參加「中小企業頭家挺台灣 小英總統召集令」，為活動致詞，總統府資政、前經濟部長沈榮津、前農業部長陳吉仲等人與會，以及近500位在地中小企業主到場支持，一起為選情做最後衝刺。

蔡英文表示，今天來的頭家們都是非常有影響力的人，大家都站出來支持吳音寧，支持她這次選舉來打敗政治世家，選上立委，她也說，現在越來愈多女生當主席、當民代，當首長，她覺得很高興，為女生加油，不過這次選總統都男生，但沒關係，我們選對的人就好。

蔡英文表示，明天就要投票，希望大家珍惜手上這一票，投給最適合領導台灣未來發展的人，就是賴清德跟蕭美琴，另外還有一個重要的事，做總統如果國會沒過半就很難做，政權一定空轉，所以吳音寧是很重要的一席。

蔡英文說，她可以想像，吳音寧如果當上立法委員，鄉親會常看到她，有事情就會馬上處理，會跟她的對手很不一樣，我們要的是每天跟我們在一起，知道我們的問題，知道要去哪裡找解決方案，知道要去中央交涉的立法委員，我們要的是可以溝通，跟中央政府連結，照顧大家的立委，這個人就是吳音寧。

總統蔡英文（左5）到彰化二林參加「中小企業頭家挺台灣」造勢活動，並為彰化縣民進黨立委第三選區候選人吳音寧（左6）站台。（記者陳冠備攝）

總統蔡英文（左5）到彰化二林參加「中小企業頭家挺台灣」造勢活動，並為彰化縣民進黨立委第三選區候選人吳音寧（左6）站台。（記者陳冠備攝）

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