批柯文哲國家政策立場模糊 賴陣營：沒能力延續小英外交路線

民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔。（資料照）

2024/01/12 16:16

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲在選前最後一天召開國際記者會時表示，台灣絕對不是香港，台灣人民不會接受一國兩制，並重申要遵循總統蔡英文的外交路線。民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔批評，柯在回應國家定位、兩岸立場時，不是避而不答就是文不對題，對重大國家政策立場模糊且未做足準備，如此輕率的態度、加上失言不斷，更彰顯他根本沒有能力處理國際事務，更不用說延續小英外交路線。

趙怡翔指出，例如在香港議題上，日本媒體詳細詢問該如何評論一國兩制後的香港，以及與對岸交流時要如何處理香港的狀況，結果柯文哲僅表示香港與台灣不同、一國兩制沒市場，整個回答不到40秒，甚至比提問時間還短，接著安靜4秒後突然說「就這樣」而尷尬傻笑，難道這又是柯式幽默的象徵？

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趙怡翔表示，在九二共識的立場上，柯文哲說詞更為模糊，包括當國際記者問到其看法時，柯文哲僅說九二共識在台灣被污名化，民眾看到就不高興，但對於個人立場則完全未答、模糊帶過，導致彭博社進一步追問同個議題，結果依然得不到具體答覆，反而還要聽柯文哲自誇自己是最能被美中接受的論述。

至於外交立場，趙怡翔批評，柯文哲也是誇大不實，自稱是除了前總統李登輝之外對日本最友善的政治人物，而給出的具體原因卻是因為自己兒子在日本念書，如此輕率處理國際事務，搭配失言不斷，只會更加彰顯他與民眾黨根本沒有能力處理國際事務，更不用說延續小英外交路線。

趙怡翔表示，柯文哲對國際重大議題仍然模糊不清，就連美國智庫「外交關係協會」亞洲事務資深學者都指出柯文哲外交與國防立場經常互相矛盾，「柯式外交」一再獲國際認證，非常遺憾連在選前最後一天，柯文哲仍拒絕以負責任的態度，清楚論述其國家定位、兩岸關係的立場。

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