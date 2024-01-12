侯友宜批民進黨「狼來了」稱選戰動用戰爭詐術製造恐慌

侯友宜今整日台中拜票行程密集跟民眾互動。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/12 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕決戰中台灣！選前倒數一天，國民黨總統候選人侯友宜白天整日在台中安排密集掃街拜票行程，下午在侯趙台中競選總部再向選民喊話，他的首要任務是備戰、避戰，但民進黨不備戰也不避戰，只在乎選戰，所以日前才會有國家警報發佈，用戰爭工具詐術製造恐慌爭取選票；他說，台灣要走中間路線，跟美國走得近也要跟中國和平相處，希望台灣和平安定絕不能選戰爭風險最高的民進黨總統候選人賴清德。

侯友宜下午趕到台中競總跟等候他的支持者致意，台中市長盧秀燕也合體力挺，侯友宜提及自己今日白天均在台中拜票，主因是台中給他滿滿溫暖，尤其他跟盧秀燕有革命情感，第一次參選新北市長時，他從未有選舉經驗，根本不會選，是盧秀燕拉著他、教他如何選舉、如何講話，如何走政治這條路更以中道經營城市。

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他說，他這次在國民黨徵召下有機會代表黨參選總統，他有歷史責任跟使命，尤其國家碰到很多狀況，台灣已需走出中間路線，既要跟美國走得近，也要跟中國和平相處，這就是台灣的中間路線，他若當選後的首要任務備戰、避戰，但民進黨不備戰也不避戰，卻只在乎選戰，更用戰爭作選舉工具，才會有日前國家警報的發佈，用此來激發危機感，用戰爭工具詐術的方式爭取選票，製造恐慌，正如盧秀燕所言是「狼來了」。

侯友宜說，全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」評估今年風險，將民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」，其中兩個包括以色列及烏克蘭已開戰，若希望台灣平安，絕不能選戰爭風險最高的賴清德，讓侯友宜一生以守護中華民國及台灣這塊土地安全的人來保護，要有平安才能賺大錢、快樂過好日子。

侯友宜說，每一票都很重要，籲選民一定要去投票、催票及拉票。

侯友宜今選前最後一天的白天行程全在台中，從早上起連續安排5個候選人的市場拜票、掃街、廟宇參香、車掃行程，全國最後掃點是安排到下午4點15分在台中市南屯區萬和宮參拜後結束，趁選前拉抬「決戰中台灣」氣勢，隨即北返回防本命區新北造勢。

侯友宜台中批民進黨「狼來了」只在乎選戰動用戰爭詐術製造恐慌。（記者蘇孟娟攝）

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