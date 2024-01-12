列出民進黨執政7年多成績單 王定宇：我們努力建設台灣

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」11日在凱道舉行，總統蔡英文、民進黨正、副總統候選人賴清德、蕭美琴出席。（資料照）

2024/01/12 16:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕選戰進入倒數一天，各陣營皆卯足全力拜票與造勢，民進黨立委王定宇今（12）日稍早在臉書PO出民進黨政府與蔡英文執政7年多來的政績，直言「我們真的很努力地在建設我們的國家-台灣！」

王定宇在臉書PO文表示「不管您是不是蔡英文或民進黨的支持者，七年多的時間，看看這些成果，真的不簡單，這是相當驚人的執政成績，定宇想向您說，我們真的很努力地在建設我們的國家-台灣！」

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民進黨及蔡英文七年多的執政，做了那些事情：

1.國際透明組織公佈台灣清廉指數創下27年來最佳成績。

2. 國際重要友人紛紛來訪、挺台上架台灣。

3.洛桑管理學院評比64國競爭力排名：台灣由2018年17名進步至第6名，為2012年以來最佳成績。

4.經濟成長四小龍之首，成為20大經濟体、GDP由105年17.5兆增至23兆、人均GDP由23091增至32811美元。

5.知名財經月刊全球金融雜誌，公布2023年全球最富裕國家，台灣列第14位。

6.亞洲第1民主自由度（經濟學人）。

7.根據國際貨幣基金統計，臺灣政府債務占 GDP 比重從 2016 年的 35.4% 降至 2022 年的 24.1% ，負債比低於韓國的 54.1%、新加坡的 141.1%。

8.美國傳統基金會 公布台灣經濟自由度排名世界第四。

9.專門評估全球犯罪指數的資料庫網站「Numbeo」公布2023年各國「安全/犯罪指數」排名，台灣在全球142個國家地區中名列第3。

10.馬政府時台灣對大陸依存度為45%，而2022年已降至32%。對美依存度已由7~8%升至16%。

11.簽訂"美台21世紀貿易倡議"。

12.中央政府債務：馬政府八年共增17344億元負債，蔡政府七年舉債12160億元，但已還債7960億，2024年可再還國債1150億元，八年共還9110億元，8年共僅增國債3000億元，不會債留子孫！

13.中央對地方財源挹注由105年5544提高至9019億。

14.地方政府債務餘額由105年9023降至112年6733億。

15.年度結餘三年破千億，近4年稅收多10172億元。

16.年金改革，年改逾5年，總計挹注退撫基金款項達2200億元。

17.軍公教調薪25年最高，實質提升11.4%，2024年再調升4%。公私立大專教師學術研究加給、警察、消防職務加給調升15%。

18.上市櫃企業獲利是馬政府的3倍，上市櫃公司總淨利：

2009~2016年1.2~1.5兆元

2020年 2.46兆元

2021年 4.29兆元

2022年 3.98兆元

2023年預估約 3兆元。

19.出口由2800億成長至4800億美元：

2023年4300、2022年4794

2021年4463、2020年3451

2019年3291、2018年3340億美元。

20.股市破萬翻倍至17500點並黃金交叉港股。

21.台商回流超2.1兆元，外商投資台灣超2.4兆元。

22.海鯤號潛艦、塔江、武夷、玉山、輕巡防國艦國造。

23.66架勇鷹高教機國造、141架F16構改全數完成、新購66架F16V、108輛M1A2T、29套海馬士……。

24.義務兵役延長為1年及後備役改革。

25.強化台美軍事互信、合作、協訓。

26.成立無人機國家隊及新設民雄航太及無人機研產園區。

27.1 成功安度世紀大疫情

27.2 疫後振興貸款已核准64685件、核貸金額4705億

27.3 中小企業疫後振興融資方案已核准24929件，核貸金額2096億。

27.4 低碳智慧納管貸款已核准5275件，核貸金額747億。

28. 安度百年缺水危機。

29. 全民普發現金13000元。

30. 守住非洲豬瘟。

31. 口蹄疫區除名。

32. 建立"農民退休儲金制度"。

33. 建立"國民法官"陪審制度。

34. 婚姻平權。

35. 失業率22年最低。

36. 最低工資由20008調至27470元。

37. 全民減稅，105年單身受薪為30.4萬到113年調為44.6萬以下免稅，双薪家庭89.2萬以下免稅，四口之家146.1萬以下免稅，三代同堂194.45萬以下免稅。

38. 擴大長照2.0，由105年54提高至870億。

39. 少子化對策由107年194提高至1200億。

40. 教育經費由105年2672提高至3976億。

41. 中小學班班有冷氣、生生用平板。

42. 300億租金補貼，由6萬增至28萬戶，已新建8萬戶社會住宅，明後年可完成至12萬戶。

43. 0~6歲育兒津貼調高至5000元/月。

44.1 2024年上路縮短公私立大學學雜費差距：私立大專減免3.5萬元，經濟弱勢加碼減免1.5~2萬元。

44.2 補貼大專院校學失住宿費5000~7000元。

44.3 高中職全面免學費

45. TPASS 生活圈通勤月票吃到飽。

46.前瞻建設--（經立法院通過後，中央政府要依法行政，不是可以隨便動用，也不可隨便挪作他用。）

46.1 完成石門水庫阿姆坪防淤隧道工程、曾文水庫防淤隧道工程、台南白河水庫淤積改善。

46.2 湖水水庫+集集攔河堰供水改善工程興建，可供應雲林43萬噸水。

46.3 烏溪鳥嘴潭人工湖，110年已啓動A、B湖供水彰化地區每日9萬噸水，全完成可供水25萬噸。

46.4 完成高屏溪伏流水開發工程。

46.5 完成桃園新竹備援管線-可每日供應20萬噸自來水給新竹縣市及竹科，克服百年大旱。

46.7 完成桃園中庄攔河堰及中庄調整池工程，每日可提供自來水80萬噸。

46.8 完成板新地區供水改善，每日提供最大101萬噸水。

46.9 改擴建桃園永安、新竹南寮、高雄前鎮、改善及活化高雄興達漁港，改善台中梧棲漁港魚市場、製冰與冷凍廠及小船泊遷移。

46.10 花東鐵路双軌電氣化建設、續建及完成南迴鐵路電氣化、台鐵電務智慧化提昇。

46.11 桃園市鐵路地下化、台南市鐵路地下化、嘉義鐵路高架化，東港、恆春觀光鐵路、延伸嘉義民雄段民雄車站先期工程。

46.12 完成3400所學校班班有冷氣、2000所校園社區化改造，80萬台平板供教學，完成建設中小學校園數位化教學、學習、智慧網路。

46.13 完成87個偏鄉5G基地台建設。

46.14 完成台中港離岸風電產專區，2023年離岸風電總裝量283座，設置裝置量225萬kw，綠能風力+太陽能發電量由2016全年25億度提高到2022年140億度電。

46.15 完成活化工業區土地33公頃，提供設廠面積129公頃。

46.16 成功招商Micron、Nvidia來台投資設廠。

46.17 興建桃園綠線捷運、108年動工興建新北萬大-中和-樹林線二期、淡海輕軌、新北三鶯線、完成高雄輕軌綠線成圓。

46.18 興建淡江大橋與南北兩方連絡道匝道。

46.19 中央投入200億推動及補貼各縣市合計119座停車場。

46.20 ……

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