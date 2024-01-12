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首頁　>　政治

侯友宜陪楊瓊瓔台中車隊掃街拜票 再打安全牌要民眾顧台灣

侯友宜到潭子得天宮參拜，再度打安全牌，要大家顧台灣。（記者歐素美攝）

侯友宜到潭子得天宮參拜，再度打安全牌，要大家顧台灣。（記者歐素美攝）

2024/01/12 16:14

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨總統候選人侯友宜，今天下午在台中市第三選區立委候選人楊瓊陪同下到潭子得天宮參拜，隨後並一起車隊掃街拜票。侯友宜再次強調，明天投票是台灣最重要的一天，呼籲大家要顧台灣，後代子孫在台灣才能安身立命，呼籲大家投339，3號侯友宜、3號楊瓊瓔及9號國民黨。

侯友宜到得天宮參拜，廟方送上包子、蘿蔔等吉祥物，祝他包中，高票當選！楊瓊瓔表示，明天就要投票了，我們絕對不能讓我們的孩子上戰場，一定要和平、安全，所以總統投3號、立委投3號楊瓊瓔，政黨票9號國民黨，代表台灣的和平及勝利，呼籲大家拉票、催票、投票。

侯友宜表示，明天就要投票了，今天到得天宮拜媽祖是希望我們做事順應民意，以民為天，民眾是我們的天，民眾需要什麼？我們就做什麼。媽祖有指示，媽祖會保我們平安，侯友宜跟楊瓊瓔一樣保你平安，不會戰爭，兩岸和平，大家才能拚經濟，賺錢顧腹肚，壞事除一除，人民才會信任政府。

侯友宜呼籲大家拉票、催票、投票，強調明天是台灣最重要的一天，大家要盡自己的力量顧台灣，不是顧侯友宜及楊瓊瓔，而是後代子孫能在台灣安身立命，最後拚下去，我們一定贏。

侯友宜陪同楊瓊瓔在潭子區車隊掃街拜票。（記者歐素美攝）

侯友宜陪同楊瓊瓔在潭子區車隊掃街拜票。（記者歐素美攝）

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