醫師群組轉傳民調被檢舉 侯友宜二哥侯明鋒：不小心按到舊資料

侯友宜的二哥、前高醫院長侯明鋒（右），日前陪同侯友宜拜票。（資料照，記者葛祐豪攝）

2024/01/12 16:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨今接到訊息，指稱前高醫院長侯明鋒疑似今天在醫師群組內轉傳民調，已檢具資料向中選會檢舉。對此，侯明鋒表示，那是舊的資料、不小心按到，已在處理中。

乳癌名醫侯明鋒為國民黨總統候選人侯友宜的二哥，近來投入輔選活動，除了替弟弟拉票，也幫國民黨高雄市立委候選人助選。

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民進黨高市議員邱俊憲對此聲明嚴正抗議，質疑侯友宜親二哥侯明鋒干預選舉，選前1天持續在群組散布民調！已將資料交選委會檢舉，要求依法查辦！邱俊憲說，許多醫師朋友都表示真的看不下去了！紛紛截圖，在地方上扮演侯友宜分身的侯明鋒，在有上百人的醫師LINE群組裡，而且不只一個群組，是好幾個群組，轉傳他弟弟的民調。

中選會說明，自2024年1月3日零時起至投票時間結束截止前，任何人都不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，將處新台幣10萬元以上、1百萬元以下罰鍰。

若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上、2百萬元以下罰鍰；如有檢舉個案，中選會及所屬選委會皆會依法處理。

前高醫院長侯明鋒轉傳舊民調遭檢舉，他澄清不小心按到舊資料。（翻攝邱俊憲臉書）

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