宜檢查「抓到賄選」假圖卡 民進黨澄清與競總、黨部無關籲製卡者自首

民進黨陣營澄清，假圖卡與陳俊宇競總、縣黨部無關，支持檢調查辦，呼籲製卡者自首。（記者游明金攝）

2024/01/12 13:35

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭網路社群日前流傳一張「抓到賄選」圖卡，並署名「圖片：宜蘭地檢署」，檢方澄清是假訊息並發動偵辦。昨天帶回民進黨縣黨部葉姓專員與游姓臨時助理調查，訊後請回。民進黨陣營澄清競總與黨部絕無製作與轉傳該圖卡，國民黨憑什麼來抹黑我們黨工，請適可而止。國民黨宜縣議會黨團嚴厲譴責民進黨，利用假訊息抹黑，影響選情。

前幾天在宜蘭幾個Line群組，出現一張圖卡寫道「抓到賄選、宜蘭縣溪南，某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查中」；左下角有小字標註「圖片：宜蘭地檢署」；這張圖卡引起譁然，宜蘭地檢署立即發新聞稿澄清，這是不實訊息，並對此立案調查。

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這張圖卡先前掀起藍綠攻防。國民黨立委候選人黃琤婷質疑，這是綠營發的圖卡，又講到溪南刻意在影射她。民進黨立委候選人陳俊宇陣營反擊，圖卡不是他們做的，況且圖卡沒有指涉哪位候選人，黃不要對號入座。

檢調昨傳喚葉女和游女，只是希望了解Line群組的成員與運作情形，並非指她們製作，訊後皆無保請回。不過，檢方的偵辦動作讓國民黨「撿到槍」，對民進黨大肆抨擊，並要求陳俊宇退選。

民進黨縣黨部執行長程堯紅重申黨部立場，強調絕對反對任何假訊息，黨部也並未涉入假訊息轉傳與製作，以她與葉姓黨工多年的共事與了解，葉行事周全，小心謹慎，絕對不可能涉入任何違法事情，呼籲檢調盡速查明還黨工清白。

陳俊宇競總副主委陳金德說，對於假訊息違法傳播影響選舉，總部與他都深惡痛絕，他們支持檢方迅速調查清楚，但縣黨部絕對無人製作傳播圖卡，競選總部文宣是他督導，設有審稿小組，這張圖卡也不是競選總部製作發出的，是否有其他熱情支持者做出不當圖卡他們還在了解中，他呼籲製作圖卡的人，迅速向地檢署自首。

陳金德指出，國民黨縣黨部副主委蔡岡志率團到中國接受招待，涉嫌選反選罷法的案情才是事實，這圖卡片是不當，但並沒有指涉任何候選人、任何政黨賄選，黃候選人要對號入座，顯示心虛。

國民黨宜縣議會黨團書長林義剛指出，檢方逮到圖卡當事人，竟然是民進黨工，真是令人震驚，選舉奧步如此醜陋，懇請縣民唾棄這種歪風。

縣議員楊弘旻指出，這是陳俊宇陣營計畫性的抹黑，配合不實訊息利用地檢署圖卡欺騙選民，這絕對不會只是黨工個人所為，陳俊宇是集體姓共犯應該要退選。林岳賢議員說，民進黨在群組發送不實訊息，一定是高層授意的。

國民黨宜縣議會黨團抨擊民進黨製作假圖卡，意圖影響選情。（記者游明金攝）

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