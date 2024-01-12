曝與小英共事心聲 陳建仁：溫柔的壓力也是前進的動力

行政院長陳建仁接受本報「官我什麼事」節目專訪時透露，與蔡總統一起工作，是充滿壓力，「是溫柔的壓力，也是前進的動力」。 （記者張家睿攝）

2024/01/12 10:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁接受本報「官我什麼事」節目專訪時，談到蔡總統8年執政，陳揆說，台灣由一個比較不被人重視的國家，提升到全世界都矚目的國家，不管是經濟發展、社會福利，或國防自主、踏實外交，都面面俱到。他也透露，與蔡總統一起工作，是充滿壓力，「是溫柔的壓力，也是前進的動力」。

陳建仁指出，瑞士洛桑管理學院的國家競爭力，台灣從2016年第14名進步到2023年第6名，且是2千萬人口以上的經濟體第1名，台灣的國家競爭力在這8年內，全世界都看得到。更重要的就是基礎建設，從2016年第19名進步到2023年第12名，大家也很驚豔，特別是智慧建設，還有科技發展的部分，在世界都是領先的。

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陳建仁強調，推動前瞻建設使得台灣沒有缺水缺電。以前講缺水、缺電，實際上都是不正確的污衊，台灣缺電是2016年5月，當時備載容量是1.6%，馬上就會限電，但現在經常維持在15%，所以台灣沒有缺電的問題。綠電這幾年更蓬勃發展，在馬前總統時沒有一支離岸風電機，現在有283座，綠能的發電量已超過核能。

陳建仁指出，台灣經濟成長，如按照2023年購買力平價指數人均GDP來看，台灣是世界上第12富有的國家、民主是亞洲第1名、經濟自由度是全世界第4名，人類自由指標也是亞洲第1名，在大家努力之下，台灣變得愈來愈好，全世界也認為台灣是一個很了不起的國家。

談到與蔡總統互動，陳建仁說，在當副總統的時候，跟總統互動因為有特定的題目，像年金改革、婚姻平權，或者人權部分，她開始的時候都會相當地授權，授權以後，一定會盯進度，她是一個頭腦很清楚，而且會特別體恤弱勢族群。

陳建仁強調，總統很注重城鄉均衡發展，推動前瞻建設的時候，經費分配下來，每單位人口經費最高的是連江縣，再來是台東縣，再來是南投縣，所以地方可以用於建設的經費，實際上是不分藍綠，一律照顧到。她照顧每一個縣市，特別是弱勢的縣市。

陳建仁表示，當了行政院長後，發現蔡總統也是相當地授權，但是她還是會很仔細地考慮相關進度。所以跟蔡總統一起工作，是充滿著壓力，「是溫柔的壓力，也是前進的動力」。她的堅定帶領台灣，不管在外交、國防、兩岸及經濟發展、社會福利，都是做得很好，確實使台灣變得很不一樣。

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