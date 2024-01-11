老公比雙中指回嗆抗議民眾 王鴻薇不道歉：比較看重支持我的民眾

台北市立委第3選區（中山、北松山）國民黨候選人王鴻薇說明昨晚先生向民眾比雙中指的情形。（記者何玉華攝）

2024/01/11 18:57

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第3選區（中山、北松山）國民黨候選人王鴻薇與丈夫陶允正昨晚在選區車隊掃街時，遇到民眾抗議，陶允正用雙手比中指反擊。王鴻薇今（11）受訪表示「我老公愛我愛得要死」，在車掃中遇到有民眾對她做出一些手勢、姿體動作不雅時，難免有一些情緒「是要保護我」。王鴻薇也說，選舉往前看，她比較看重對她高度支持的民眾，她的責任是很重的。

王鴻薇昨偕先生陶允正在選區車掃並直播，行經合江街41巷時遇民眾抗議，陶允正被激怒，前一秒還開心比讚，下一秒瞬間變臉，雙手對民眾比出中指，眼神也顯得凶狠，整個過程都被鏡頭錄下。

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王鴻薇今天傍晚受訪表示，她一直跟大家講「我老公愛我愛的要死」，所以在車掃過程，遇到有人做出一些不雅的手勢或動作，他難免有一些情緒，「覺得他應該要保護我」。

至於民眾到底是什麼動作激怒了陶允正，王鴻薇沒有言明，只表示本來是非常開心的跟民眾來打招呼，大家可以想像對方有作比較攻擊性的語言和肢體動作，「我還是會比較看重對我有高度支持的民眾」，過程中支持我的民眾非常多。

民進黨對手謝佩芬批評王鴻薇是耍官威，媒體追問王是否會因此道歉？王鴻薇只說，非常感謝這麼多民眾對她的支持，對支持她的選民，她的責任是很重的。

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