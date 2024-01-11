王鴻薇夫比「雙中指」回嗆抗議民眾 謝佩芬：讓人不寒而慄

謝佩芬（左）、高立穠（右）車隊掃街、受訪。（謝佩芬競選總部提供）

2024/01/11 12:07

〔記者陳奕劭／台北報導〕決戰黃金48小時！今天（11日）上午民進黨立委候選人謝佩芬與台法混血牛津高材生高立穠一同車掃。被問到國民黨立委候選人王鴻薇先生陶允正遇抗議，對民眾比中指一事。謝佩芬批評，王鴻薇平時在選區作威作福，不只她先生比中指，王還對選民嗆聲「錄起來」，讓人覺得不寒而慄，平時拜票這麼囂張，當選後會聽選民心聲嗎？這都打上大大問號。

今天上午民進黨立委候選人謝佩芬與高立穠一同車掃，兩大美女齊聚受到歡迎。被媒體問及昨晚王鴻薇先生對民眾比中指。謝佩芬表示，王鴻薇平常在選區作威作福，她在競選總部設立四層樓高的巨型違建，行人經過都要繞道，非常危險，直到輿論壓力沸騰才拆，可見她不知民間疾苦。昨天她與先生車掃的影片更讓她瞠目結舌，原本以為自己看錯了。

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謝佩芬指出，王鴻薇先生竟然比中指，王還對選民嗆「錄起來」，讓人家覺得不寒而慄，她最後微笑更讓人心裡發寒，就像大直基泰案那樣，沒想到台北市竟然出現作威作福的立委。謝透露，平時她拜票也會遇到不同意見的選民，但絕可不會對選民比出雙中指。

謝佩芬批評，王平時拜票就如此囂張，當選以後還會聽選民心聲嗎？當選後福利在哪裡都讓打上大大問號。

謝佩芬與高立穠車掃。（謝佩芬競選總部提供）

謝佩芬受訪。（謝佩芬競選總部提供）

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