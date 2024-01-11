為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

王鴻薇夫比「雙中指」回嗆抗議民眾 謝佩芬：讓人不寒而慄

謝佩芬（左）、高立穠（右）車隊掃街、受訪。（謝佩芬競選總部提供）

謝佩芬（左）、高立穠（右）車隊掃街、受訪。（謝佩芬競選總部提供）

2024/01/11 12:07

〔記者陳奕劭／台北報導〕決戰黃金48小時！今天（11日）上午民進黨立委候選人謝佩芬與台法混血牛津高材生高立穠一同車掃。被問到國民黨立委候選人王鴻薇先生陶允正遇抗議，對民眾比中指一事。謝佩芬批評，王鴻薇平時在選區作威作福，不只她先生比中指，王還對選民嗆聲「錄起來」，讓人覺得不寒而慄，平時拜票這麼囂張，當選後會聽選民心聲嗎？這都打上大大問號。

今天上午民進黨立委候選人謝佩芬與高立穠一同車掃，兩大美女齊聚受到歡迎。被媒體問及昨晚王鴻薇先生對民眾比中指。謝佩芬表示，王鴻薇平常在選區作威作福，她在競選總部設立四層樓高的巨型違建，行人經過都要繞道，非常危險，直到輿論壓力沸騰才拆，可見她不知民間疾苦。昨天她與先生車掃的影片更讓她瞠目結舌，原本以為自己看錯了。

謝佩芬指出，王鴻薇先生竟然比中指，王還對選民嗆「錄起來」，讓人家覺得不寒而慄，她最後微笑更讓人心裡發寒，就像大直基泰案那樣，沒想到台北市竟然出現作威作福的立委。謝透露，平時她拜票也會遇到不同意見的選民，但絕可不會對選民比出雙中指。

謝佩芬批評，王平時拜票就如此囂張，當選以後還會聽選民心聲嗎？當選後福利在哪裡都讓打上大大問號。

謝佩芬與高立穠車掃。（謝佩芬競選總部提供）

謝佩芬與高立穠車掃。（謝佩芬競選總部提供）

謝佩芬受訪。（謝佩芬競選總部提供）

謝佩芬受訪。（謝佩芬競選總部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
松山里民看板爆偷渡王鴻薇文宣 北市民政局：已撤下宣傳品
2024/01/10 21:43

松山里民看板爆偷渡王鴻薇文宣 北市民政局：已撤下宣傳品
陪謝佩芬車掃遇衛星飛越台灣 林楚茵痛批：中國真的不演了！
2024/01/09 21:30

陪謝佩芬車掃遇衛星飛越台灣 林楚茵痛批：中國真的不演了！

年前倒數！買冷凍櫃享節能補助加碼
陳時中對去年敗選耿耿於懷 盼「將功贖罪」送謝佩芬進國會
2024/01/02 15:09

陳時中對去年敗選耿耿於懷 盼「將功贖罪」送謝佩芬進國會

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播