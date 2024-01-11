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王鴻薇丈夫對民眾比「雙中指」 台灣基進：顯然嫌票太多

王鴻薇夫婿陶允正向一旁抗議民眾比出「雙中指」不雅手勢。（翻攝自王鴻薇粉專直播）

王鴻薇夫婿陶允正向一旁抗議民眾比出「雙中指」不雅手勢。（翻攝自王鴻薇粉專直播）

2024/01/11 12:32

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委候選人王鴻薇夫婿陶允正昨日車掃向民眾比出「雙中指」，對此，台灣基進不分區立委候選人楊佩樺今（11日）表示，該舉動反映國民黨政治人物一貫的政治及階級傲慢，以及毫無包容風度的政治價值。民主政治的可貴，在包容多元與反對的意見，可惜王鴻薇夫婦兩人顯然嫌票太多，呼籲選民下架自以為已經勝選，且自詡政治權貴的國民黨親中貴族立委王鴻薇。

楊佩樺指出，民主政治的內涵就是包容不同的聲音與意見，作為候選人，遇到不願支持自己的選民，更要誠懇、謙卑，展現風範。愈是能夠臨危不亂、海納百川，用包容的心態、幽默的EQ化解危機，才能讓反對者折服，獲得更多支持群眾。

楊佩樺批評，陶允正雖不是政治人物，但作為政治人物的夫婿，昨日車掃向民眾比出「雙中指」，顯示了其夫婦兩人對選民不屑一顧的高傲態度。「雙中指」象徵的是對選民政治選擇的否定，也是對自己政治前途的否定。  楊佩樺認為，在車掃途中對著反對者選民比中指，不只影響四周其他選民的政治判斷，更影響觀看直播的支持者。過程中，愈是理性者，愈能看清楚王鴻薇夫婦的真實面目。

楊佩樺呼籲，既然陶允正對待選民的態度如此輕佻，選民應透過選票，回應其對選民的高傲與輕浮，下架自以為穩定當選的國民黨親中立委。

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