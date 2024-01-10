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松山里民看板爆偷渡王鴻薇文宣 北市民政局：已撤下宣傳品

謝佩芬指出，有民眾反應，松山區自強里的資訊看板，張貼國民黨籍立委候選人王鴻薇的競選文宣有公器私用問題。（謝佩芬團隊提供）

謝佩芬指出，有民眾反應，松山區自強里的資訊看板，張貼國民黨籍立委候選人王鴻薇的競選文宣有公器私用問題。（謝佩芬團隊提供）

2024/01/10 21:43

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市民進黨立委候選人謝佩芬今（10）日臉書粉專貼文指出，有民眾反應，松山區自強里的資訊看板，張貼國民黨籍立委候選人王鴻薇的競選文宣。她質疑王鴻薇「公器私用」，更陷里長、里幹事於不義；她也點名台北市長蔣萬安「要繼續包庇？」對此，台北市民政局回應，接獲陳情後，即轉由松山區公所撤除該文宣，已請各區公所即刻進行巡檢，如有相關宣傳品，即刻撤除。

謝佩芬說，2003年台灣能成為東亞第一個立法保障公民投票權的國家，是前輩們不懼威權、拚搏而來，台灣人民才得以在憲法保障之下，享有「選舉、罷免、創制、複決」的權利；她接著說，王鴻薇不經營選區，直到選前才發現自己不受歡迎，如今為勝選竟然公然濫用行政資源，陷里長、里幹事於不義，她只想問國民黨、王鴻薇，「難道自強里是你家開的嗎？」

謝佩芬強調，王鴻薇作為立法委員，卻毫無基本法治素養，若讓國民黨總統候選人侯友宜當總統、王鴻薇連任立委，他們只會更加鴨霸、無法無天，讓台灣民主「倒退嚕」。謝佩芬呼籲選民，若在其他里公布欄也看到類似行為，請向區公所、市政府、蔣萬安市長檢舉或留言告訴她；也「請蔣萬安市長為被王鴻薇陷於不義的里長和里幹事討回公道」。

民政局表示，民政局及區公所皆遵守公務人員行政中立法及公職人員選舉罷免法等相關法規，該文宣非本局或區公所提供，在接獲陳情後，即轉由松山區公所撤除該文宣，又本局已請各區公所即刻進行巡檢，如有相關宣傳品，即刻撤除。

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